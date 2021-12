Começam as vendas antecipadas dos ingressos de Turma da Mônica - Laços

A estreia nas telonas do filme Turma da Mônica - Laços está próxima e os fãs já podem adiquirir os ingressos antecipadamente. Em Salvador, vai ser possível assistir nos cinemas do Shopping da Bahia, Shopping Barra e Shopping Paralela, a partir do dia 27 de junho.

Em Laços, a turminha mais amada dos gibis brasileiros sai em busca de de Floquinho, o cachorro de estimação de Cebolinha (Kevin Vechiatto), que desapareceu de forma misteriosa.

Rodrigo Santoro (Louco), Monica Iozzi (Dona Luísa) e Paulo Vilhena (Seu Cebola) fazem parte do elenco, além dos atores mirins Giulia Benitte, Laura Rauseo e Gabriel Moreira, como Mônica, Magali e Cascão, respectivamente.

Os ingressos podem ser comprados através do site da UCI Oriente.

