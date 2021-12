Começa venda de ingressos para o longa "Animais Fantásticos e Onde Habitam"

As redes de cinema Cinemark e UCI Orient já estão vendendo ingressos para o filme "Animais Fantásticos e Onde Habitam" em Salvador. O longa, que estreia dia 17 de novembro, já terá exibições na madrugada.

No Cinemark, os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente nas bilheterias e no site www.cinemark.com.br. No UCI, além das bilheterias, nas máquinas de autoatendimento da rede UCI ORIENT ou através dos sites www.orientcinemas.com.br e www.ucicinemas.com.br.

Escrito por J.K. Rowling (a mesma de Harry Potter), "Animais Fantásticos e Onde Habitam" começa em 1926, quando Newt Scamander acabara de concluir uma exploração mundial para encontrar e documentar uma extraordinária variedade de criaturas mágicas. Chegando em Nova York para uma breve escala, ele poderia ter passado por ali sem qualquer incidente se não fosse por um Não-Maj (o nome americano para `Trouxa´) chamado Jacob, uma maleta mágica extraviada, e a fuga de alguns dos animais fantásticos de Newt, que poderiam causar problemas para os mundos dos bruxos e o dos Não-Maj.

Confira os horários:

Cinemark

Data: pré-estreia às 00h01m do dia 17 de novembro

Classificação: 12 anos

UCI ORIENT Shopping Barra

Sessão legendada em 3D - Sala 04 / Xplus - 00h01

Sessão legendada em 3D - Sala 08 / DeLux - 00h01

UCI ORIENT Shopping da Bahia

Sessão legendada em 3D - Sala 03 - 00h01

Sessão dublada em 3D - Sala 09 - 00h01

UCI ORIENT Shopping Paralela

Sessão legendada em 3D - Sala 02 - 00h01

Sessão dublada em 3D - Sala 04 - 00h01

