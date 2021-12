As vendas antecipadas de ingressos para as sessões de pré-estreia do longa "Liga da Justiça", que será exibido na madrugada da próxima terça-feira, 14, para a quarta, 15, já começaram.

O filme será exibido, em sessão única, à 0h01, nas salas de cinema dos shoppings Barra, Paralela e Shopping da Bahia, em Salvador.

Os bilhetes começaram ser vendidos nesta quinta, 26, e estão disponíveis no site da rede de cinemas UCI Orient, nos caixas de autoatendimento e nos balcões de atendimento.

Sinopse

O filme mostra a aliança entre a Mulher-Maravilha (Gal Gadot) e Batman (Ben Affleck), unindo forças para recrutar um grupo de meta-humanos para deter uma nova ameaça no mundo pós-Superman. A Liga, sem precedentes, será formada pelo Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller), e não medirá esforços para trazer paz à Terra antes que seja tarde demais.

Da Redação Começa venda antecipada de ingressos para pré-estreia de 'Liga da Justiça'

adblock ativo