Começa venda antecipada de ingressos para 'Planeta dos Macacos: A Guerra'

Começam nesta quinta-feira, 27, as vendas antecipadas de ingressos para as sessões de pré-estreia da saga "Planeta dos Macacos: A Guerra". O filme será exibido nas salas de cinema dos shoppings Barra, Paralela e Shopping da Bahia, em Salvador.

Os fãs da franquia poderão conferir a produção na madrugada da próxima quarta-feira, 2, para a quinta-feira, 3.

Os bilhetes já estão disponíveis no site da rede de cinemas UCI Orient, nos caixas de autoatendimento e nos balcões de atendimento. Além da pré-estreia, as sessões para a semana de estreia do filme também já estão disponíveis.

Sinopse

Nesta nova etapa, César (Andy Serkis) e seu exército de macacos voltam a bater de frente com os humanos em um conflito mortal. Após uma derrota sangrenta, o patriarca da Família Real dos Macacos luta contra seus instintos mais profundos e segue uma jornada em busca de vingança, que poderá definir o futuro de todo o planeta.

A franquia Planeta dos Macacos voltou às telas em 2011, após 10 anos sem produções, e conta com dois novos filmes desde então: "Planeta dos Macacos – A Origem" (2011) e "Planeta dos Macacos – O confronto" (2014).

