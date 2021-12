Começa a produção de Star Wars: Rogue One

As filmagens de Star Wars: Rogue One, primeiro filme derivado da saga Star Wars, começou a ser filmado no sábado, 15. Dirigido por Gareth Edwards ("Godzilla," "Monsters"), o longa narra a história de combatentes da resistência que se unem para roubar planos da temida Estrela da Morte.

No elenco, jovens atores como Felicity Jones, indicada ao Oscar por "A Teoria de Tudo", e Diego Luna. Também tem grandes estrelas como Forest Whitaker e Mads Mikkelsen. A estreia está prevista para 16 de dezembro de 2016.

