Com Vladimir Brichta, filme de Bernard Attal estreia no Rio

Interessado nas mentiras que contamos (e nos sacrifícios que fazemos para dizer a verdade), Bernard Attal moveu-se por seis anos.

Tempo para concretizar seu primeiro longa-metragem e para aprimorar o olhar sobre o lugar em que colocava a câmera. Porque a mentira, diz ele, é o terreno rugoso pelo qual se alcança o homem.

Sua tentativa de percorrer as fissuras da condição humana, realizada através de Beto, personagem protagonista de A Coleção Invisível, será apresentada pela primeira vez no Festival do Rio, maior mostra competitiva de cinema no País, que começa nesta quinta, 27, e vai até 11 de outubro. O filme concorre com outras 11 produções ao prêmio de melhor ficção.

"Beto é alguém próximo. Um colega de escola que todos tivemos, que cresceu com sua concepção hedonista", diz Attal, em sua produtora, no bairro do Comércio, espaço gerador de seus trabalhos anteriores, os curtas Ilha do Rato (2006) e A Bicicleta (2009).

Beto busca um negócio fácil, ouve falar de um colecionador de gravuras raras, vê aí sua chance. A história, roteirizada por Attal e Sérgio Machado (Cidade Baixa e Quincas Berro D'Água), é adaptada do conto homônimo do austríaco Stefan Zweig (1881-1942).

Como Attal, Zweig apaixonou-se pelo Brasil - o escritor, responsável pelo clássico ufanista Brasil, País do Futuro, viveu no Rio os últimos dois anos de vida; Attal saiu da França para morar na Bahia em 2004. Como Attal, Stefan Zweig rechaçava o pessimismo.

"Zweig se desiludiu com a União Soviética, detestava o materialismo americano, mas preferia sempre o 'sim'. Gostava de gostar do outro. Essa é uma atmosfera que está no texto e me motivou a filmar", diz o diretor, indicando o caminho redentor que se apresentará para Beto em sua trajetória até então capital.

Cacau - No lugar da Alemanha dos anos 1920 do conto, há as ruas de hoje de Salvador e de cidades do sul da Bahia, em especial Itajuípe, com seus casarões que cambaleiam para lembrar o passado de fortuna propiciado pelo cacau.

"O conto tem um clima de queda financeira que a região sintetiza bem", diz em entrevista por telefone o intérprete de Beto, Vladimir Brichta, que divide as cenas com Walmor Chagas (o colecionador).

"Passei parte da minha infância em contato com a potência das fazendas de cacau. Voltar e ver tudo destruído pela [praga da] vassoura-de-bruxa me ajudou a levar o personagem para um estado de observação e impacto, que traduz o momento em que ele percebe que pode ir além do próprio umbigo", conta o ator.

Salas - Algumas semanas atrás, quando Attal assistiu à primeira cópia do longa, a satisfação submeteu-se ao que ele considera o período mais ingrato da vida de um filme: pensar a distribuição. "A questão da produção parece resolvida: a tecnologia barateou o custo de filmar. Mas não há políticas que pensem o escoamento".

Para A Coleção Invisível, o diretor diz que espera fechar com uma distribuidora após o Festival do Rio. Mas alude, com humor, à possibilidade do pouco espaço.

"Uma vez, um jornalista perguntou a Luís Buñuel para quem ele fazia cinema, e ele respondeu que fazia para os amigos. No meu caso, eu tenho a sorte de ter muitos amigos na Bahia".

