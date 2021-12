Com Seu Jorge e ator de Stranger Things no elenco, Abe estreia nesta quinta no Brasil

Chegou aos cinemas de Salvador e de todo o Brasil nesta quinta-feira, 5, a comédia dramática "Abe". O longa é protagonizado pelo ator Noah Schnapp, da aclamada série Stranger Things, e pelo cantor e ator brasileiro Seu Jorge. A direção e a edição também são assinados por brasileiros: Fernando Grostein Andrade e Cláudia Castello (“Pantera Negra” e “Creed: Nascido Para Lutar"), respectivamente.

O filme foi destaque no último festival de Sundance e passou por diversos festivais internacionais como o Festival Internacional de Cinema de Estocolmo, Festival Internacional de Cinema de Panamá, Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, Australia Independent Film Festival, entre outros.

A trama gira em torno de Abe (Noah Schnapp), um garoto de 12 anos que mora no Brooklyn com os pais e lida com as brigas religiosas de sua família, metade judia por parte da mãe e metade muçulmana por parte do pai. Abe ama comida e numa busca por sabores para suas criações conhece o chef brasileiro Chico (Seu Jorge) que o ensina a verdadeira fusão gastronômica.

A direção de fotografia de Abe é de Blasco Giurato, indicado ao Prêmio BAFTA de Melhor Fotografia por “Cinema Paradiso”. Clique aqui e confira as sessões disponíveis em Salvador.

