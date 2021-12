Com salas VIP, UCI Shopping Barra será inaugurado dia 25

As oito salas de cinema do UCI Orient Shopping Barra serão inauguradas nesta sexta-feira, 25. As salas, sendo três VIPs, terão capacidade total de 1908 espectadores, possuem projetores digitais com a tecnologia 4K e contarão com o sistema de som Dolby Digital 7.1.

As novidades do complexo de cinema são as três salas VIPs, chamadas de UCI Orient De Lux. Neste espaço, o atendimento será exclusivo, incluindo a compra de ingressos em uma bilheteria própria, poltronas de couro reclináveis eletronicamente e um serviço de restaurante com menu próprio.

O UCI Orient Shopping Barra também terá a sala XPlus, espaço com capacidade para 510 pessoas que conta com tecnologia de projeção e imagem superiores à tradicional. A Xplus apresenta uma imensa tela de 14,40 metros de largura e 6,20 de altura com o som Dolby Atmos, que proporciona a sensação de imersão total no filme. Com mais de 54 autofalantes e 128 streams de áudio, o Dolby Atmos cria a ilusão de um campo de som infinito ao redor da pessoa. As 54 caixas de som ficam espalhadas em todo o ambiente - até no teto.

Ainda não foram divulgados os valores de ingressos para as salas do UCI Orient Shopping Barra, que vai funcionar na área de expansão, localizada no 4º piso do Shopping Barra.

