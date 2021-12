Com produção de Jordan Peele, 'Candyman' ganha primeiro trailer

Co-produzido e escrito pelo aclamado cineasta Jordan Peele, de 'Corra!' e 'Us', 'Candyman' acaba de ganhar o primeiro trailer. A primeira versão da obra foi lançada em 1992 e a história foi baseada no conto 'The Forbidden', de Clive Barker.

De acordo com informações do site Tenho Mais Discos Que Amigos, o longa se passa em Chicago e o assustador personagem principal com um gancho na mão está de volta. O trailer já indica que o filme terá muitas cenas sangrentas e mortes.

A direção é assinada por Nia DaCosta (Little Woods) e o elenco conta com nomes como Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo e Vanessa A. Williams.

Assista o trailer legendado abaixo:

