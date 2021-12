Tensão. É essa a sensação que vai guiar o público nos 103 minutos do claustrofóbico Rua Cloverfield, 10, que já está em cartaz nos cinemas de Salvador. No suspense, Michelle (Mary Elizabeth Winstead) sofre um acidente de carro e acorda dentro de um bunker construído por Howard (John Goodman), que a avisa que o mundo sofreu um ataque nuclear e o único lugar seguro é lá, pois a superfície do planeta não pode ser mais habitada pelos próximos dois anos.

A partir daí... bem, Rua Cloverfield, 10 é o típico filme que não se pode falar muito, sob o risco de estragar surpresas. O longa é um excelente exemplar do gênero suspense e prende a atenção do início ao fim - com direito a muitos "pulos" na poltrona da sala de exibição -, mesmo se passando praticamente em um único local.

Goodman em forma

O diretor estreante em longas Dan Trachtenberg já mostrou a que veio logo no primeiro trabalho. Ele conduz a câmera com eficácia em um ambiente claustrofóbico, sem apelar para sustos gratuitos - e a trilha sonora contribui para esse clima de tensão, que lembra a série Lost, criada por J.J. Abrams, produtor do longa.

O elenco, enxuto, acaba se mostrando muito eficaz, com destaque para John Goodman, que, aqui, faz um dos seus melhores trabalhos no cinema. Ele interpreta um Howard que soa ameaçador, mas com um jeito paternal. Ele encontra em Mary Elizabeth Winstead uma boa dupla e os dois funcionam muito bem na tela. A eterna Ramona, de Scott Pilgrim contra o Mundo (2007), mostra aqui ser capaz de participar de projetos maiores.

Bruno Porciuncula Com muita tensão, Rua Cloverfield, 10 é ótimo entretenimento

Midas do entretenimento

E o grande responsável pela qualidade do longa é, sem dúvida, o midas J. J. Abrams. Diretor e produtor, ele conseguiu recolocar duas grandes cinesséries novamente em destaques: Star Trek e Star Wars, além de produzir os últimos dois exemplares - e o próximo - Missão: Impossível. Também criou Lost, uma das séries mais impactantes da última década.

Abrams tratou de produzir Rua Cloverfield, 10 em segredo, algo raro em um mundo repleto de smartphones e redes sociais. Tanto que o lançamento do trailer aconteceu em janeiro, há apenas dois meses da estreia, quando o diretor ainda colhia os frutos do ótimo trabalho em Star Wars Episódio VII.

"Quando foi a última vez que um trailer de algo que você nunca ouviu falar foi lançado dois meses antes? Não é frequente. Nós achamos que seria divertido. Pensamos: 'Se toda a divulgação começasse a ser feita pouco antes do filme ser lançado, funcionaria?'. Talvez não, mas foi um jeito de seguir um padrão similar", revelou em entrevista ao Enterteinment Weekly.

O "padrão similar" ao qual se refere é do lançamento de Cloverfield: Monstro, dirigido por ele em 2008. Apesar de possuírem o nome Cloverfield em comum, os dois filmes são distintos, mas acontecem no mesmo universo.

"Ficou claro durante a produção que essa não é a sequência que as pessoas poderiam esperar. O filme não é a continuação da história, mas está claramente associado a ela", explicou. Ou seja, quem não assistiu ao primeiro, pode ir que vai se divertir da mesma forma.

E o universo de Cloverfield não para por aqui. Abrams já pensa em continuar com mais um filme. Se mantiver a qualidade de Rua Cloverfield, 10, será muito bem-vindo.

