Com Maísa no elenco, Cinderela Pop marca estreia de Paula Pimenta nos cinemas

Assim como Thalita Rebouças, Paula Pimenta é um dos grandes nomes da literatura infanto-juvenil brasileira. Por isso, já era de se esperar que alguma obra da escritora de sucessos como "Fazendo o meu filme" e "Minha vida fora de série" fosse adaptada para os cinemas.

Com algumas modificações no enredo do livro, “Cinderela Pop” foi a estreia da autora mineira no cinema. A história, releitura do clássico conto de fadas “Cinderela”, faz parte de uma série produzida por Paula que reinventa outras princesas, trazendo-as para os dias atuais.

No enredo, Maísa dá vida a Cíntia Dorella, uma adolescente de 16 anos desiludida com o amor após descobrir uma traição no casamento dos pais. Depois do triste episódio, ela se muda para a casa da tia e passa a trabalhar como "DJ Cinderela". Ao longo da trama, Cíntia tenta lidar com o seu sonho de virar uma grande profissional, ao mesmo tempo em que acaba inesperadamente se apaixonando.

Como em toda história de Cinderela, é claro que não podia faltar uma madrasta cruel acompanhada de suas duas filhas mimadas. No filme, Fernanda Paes Leme brilha no papel da vilã Patrícia, trazendo tiradas sarcásticas e trejeitos próprios de personagens dito malvados. Outro destaque é a excêntrica Tia Helena, vivida pela atriz Elisa Pinheiro, cujo estilo de vida consegue arrancar algumas risadas do público. No entanto, o seu relacionamento com Rafa (Sérgio Malheiros) não convence muito.

Como protagonista, Maísa entrega uma boa atuação e se mostra bem mais solta do que em "Tudo por um popstar". A rebeldia de Cíntia Dorella combina de certa forma com a artista, conhecida desde criança pelas suas sacadas inteligentes na TV. O seu par romântico, interpretado por Filipe Bragança, é uma versão pouco diferente do príncipe apaixonado que já conhecemos. No entanto, é interessante ver o contraste entre o casal, pois, dessa vez, a Cinderela se mostra uma mulher empoderada e difícil de se conquistar.

Cinderela Pop não tem pretensão alguma de se diferenciar de outros títulos semelhantes ou fugir de clichês, mas de divertir a legião de crianças e adolescentes que seguem Maísa e leem as obras Paula Pimenta. Assim, o filme é uma boa escolha caso você se encaixe nesse grupo.

Com direção de Bruno Garotti, Cinderela Pop já está em cartaz na maioria dos cinemas de Salvador.

*Sob supervisão da editora Thaís Seixas

adblock ativo