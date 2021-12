Estreia nesta quinta-feira, 2, o mais novo longa da franquia de terror da Blumhouse, “Uma noite de crime”. Em “Uma Noite de Crime: A Fronteira”, o cineasta e roteirista James DeMonaco aborda o submundo do ódio do ser humano e reflete sobre os medos modernos e realidades cotidianas, deixando no ar a provocadora pergunta: “Isso poderia realmente acontecer?”

Diferente dos filmes anteriores, nesta sequência, os sobreviventes são obrigados a aguentar muito mais que 12h de terror, e se encontram no meio de um caos total provocado por saqueadores de uma seita sem lei que querem que o Expurgo seja para sempre.

Para James DeMonaco, todos os temas de suas histórias nascem da observação das crescentes negligências e transgressões da América na última década.

“A cada ano, nosso país parece estar se tornando ainda mais dividido, mais excludente, mais irritado, menos tolerante. Em alguns pontos nevrálgicos, o país parece um barril de pólvora pronto para explodir – controle de armas, imigração, crenças religiosas etc. A imigração é a questão mais recente, criando uma profunda ruptura no pensamento americano, e isso é o que eu queria abordar em Uma Noite de Crime: A Fronteira. Eu queria fazer a pergunta: “Um único dia seria suficiente para liberar toda essa raiva?” A resposta foi retumbante não”, reflete ele.

O longa tem direção de Everardo Valerio Gout, roteirista-diretor do premiado thriller Días de Gracia, e é estrelado por Ana de la Reguera (Army of the Dead: Invasão em Las Vegas), Tenoch Huerta (série Narcos: México), Will Patton (Halloween), Josh Lucas (Ford vs Ferrari), Cassidy Freeman (série The Righteous Gemstones, da HBO), Leven Rambin (Jogos Vorazes) e Alejandro Edda (Feito na América).

Confira o trailer:

Da Redação Com estreia nesta quinta, “Uma noite de crime: a fronteira” mostra sociedade raivosa

