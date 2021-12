Estrelado por Chris Evans (Vingadores: Ultimato) e Daniel Craig (007: Contra Spectre) “Entre Facas e Segredos” (Knives Out) ganhou seu primeiro trailer. Repleto de grandes nomes, o elenco ainda reúne Katherine Langford (de “13 Reasons Why”), o vencedor do Oscar Christopher Plummer (por “Todo o Dinheiro do Mundo" e “Toda Forma de Amor") e os indicados ao Oscar Toni Collette (de "O Sexto Sentido"), e Michael Shannon (Animais Noturnos).

A história gira em torno de uma família excêntrica, rodeada de mistérios. No dia da celebração do seu 85º aniversário, o patriarca (Christopher Plummer) da família é assassinato. Tendo o crime como pano de fundo, o primeiro trailer apresenta o início das investigações e a conturbada relação entre os membros do clã.

Inspirado pela escritora britânica Agatha Christie, o cineasta Rian Johnson (de “Star Wars: Os Últimos Jedi”) assina a direção e o roteiro do suspense. A estreia nos cinemas está agendada para 28 de novembro.

Confira o trailer:

Da Redação | Foto: Divulgação Com Chris Evans, 'Entre Facas e Segredos' ganha seu primeiro trailer

adblock ativo