Com Aos Teus Olhos, Carolina Jabor discute assédio contra crianças

O cinema brasileiro tem uma tradição muito fiel de lidar com temas sociais e políticos, com questões do cotidiano e da realidade nacional mais latente. Mas tem cada vez mais investido em dramas de apelo universal, discutindo temas e situações que poderiam acontecer em qualquer lugar do mundo.

Aos Teus Olhos, segundo longa-metragem de Carolina Jabor, poderia ser visto nessa chave de leitura ao investir em um drama que coloca em questão a pedofilia e os limites entre afeto e assédio entre profissionais da educação e seus alunos.

Rubens (Daniel de Oliveira) é um professor de natação de um clube para crianças e adolescentes. Tem um bom relacionamento com todos e trata os alunos com carinho e cuidado. Um dia, recai sobre ele a acusação de ter beijado na boca um de seus alunos, o introvertido Alex.

O filme não mostra a cena do suposto assédio. Só nos revela a conversa entre e o pai e a mãe do garoto quando ela conta ao marido que seu filho afirmou ter sido beijado pelo professor. O longa, portanto, instaura a dúvida e nunca é claro e explícito sobre a responsabilidade e culpa de Rubens no caso.

Pontos de vista

O roteiro de Lucas Paraizo acrescenta no desenho dos personagens outros elementos que buscam tornar a trama mais complexa. Os pais de Alex (vividos por Marco Ricca e Stella Rabello), em clara crise de relacionamento, não deixam de demonstrar incerteza quanto ao caso e também revelam a instabilidade do casamento – ele é o típico pai durão que pressiona o filho a sempre vencer e não demonstrar fraqueza.

Já a diretora do clube de natação (Malu Galli) sente o peso da responsabilidade e tenta investigar a veracidade da denúncia, querendo acreditar na inocência do professor, mas sem deixar de desconfiar da situação. Por outro lado, o também professor do clube Heitor (Gustavo Falcão) mostra-se mais reticente quanto à ingenuidade do colega de profissão. A única pessoa que está ao lado de Rubens é sua namorada (Luísa Arraes).

Em certo sentido, o filme é hábil em manter em suspensão a veracidade dos fatos e tenta jogar com todos esses personagens envolvidos na rotina de Rubens. O longa importa-se mais com as consequências da acusação e o desencontro de informações do que necessariamente em discutir os meandros da pedofilia.

Por outro lado, ao se esquivar de encarar as questões com mais objetividade, o filme também fraqueja em abordar as discussões sobre assédio e sobre a postura dos educadores diante de seus alunos. O filme se torna um mar de acusações aleatórias, e as atitudes dos personagens nem sempre condizem com os comportamentos que se espera deles (a diretora da escola, por exemplo, vacila ao tomar uma atitude séria sobre o caso, o garoto nunca é ouvido para esclarecer as afirmações que fez, e mesmo Rubens demora em compreender a gravidade das acusações, assumindo a postura de vítima de uma denúncia infundada).

Rafael Carvalho | Especial para A TARDE Com Aos Teus Olhos, Carolina Jabor discute assédio contra crianças

Linchamento virtual

Um outra perspectiva que o filme tenta mostrar (sem muito sucesso) é a forma como casos como esse ganham proporções descontroladas no meio virtual. Em dado momento, a mãe, buscando apoio mas sem a exata certeza do ocorrido, lança a história no grupo de WhatsApp dos pais dos alunos do clube, e isso gera um incontrolável efeito bola de neve.

Daí até chegar à mídia sensacionalista não demora muito, e Rubens passa a ser execrado publicamente enquanto a notícia se espalha. Tudo isso, no entanto, teria muito mais força se o filme aprofundasse os detalhes do caso e estivesse menos preocupado em criar situações de mero confronto entre os personagens. Aos Teus Olhos toca em tema espinhoso, mas não consegue sustentá-lo para além de suas consequências mais superficiais e imediatas.

adblock ativo