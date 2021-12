Com 7 prêmios, Gravidade é grande vencedor do Oscar

O filme 'Gravidade', estrelado por Sandra Bullock e George Clooney, foi o grande vencedor da 86ª premiação do Oscar, com sete estatuetas. Os filmes '12 Anos de Escravidão' e 'Clube de Compras Dallas' levaram três prêmios cada. 'Frozen' e 'O Grande Gatsby' ganharam dois troféus cada.'12 anos de Escravidão' levou o prêmio de melhor filme.

Além do prêmio de melhor diretor, para o mexicano Alfonso Cuarón, o filme 'Gravidade' levou os prêmios de trilha sonora, efeitos visuais, fotografia, mixagem de som e edição de som, além de montagem, feita pelo próprio diretor. Foi a primeira vez que um diretor da América Latina levou o prêmio.

Matthew McConaughey venceu como Melhor Ator por sua atuação em 'Clube de Compras Dallas', seu primeiro Oscar. Já a atriz Cate Blanchett ganhou a estatueta de Melhor Atriz por 'Blue Jasmine'. Foi o segundo Oscar da atriz, que havia sido premiada em 2005 como atriz coadjuvante no filme 'O Aviador'.

Na categoria melhor ator coadjuvante venceu Jared Leto, que era um dos favoritos, por seu papel como transexual em 'Clube de Compras Dallas'. Lupita Nyong'o levou o prêmio de atriz coadjuvante por seu papel em '12 Anos de Escravidão'. O filme dirigido pelo britânico Steve Mcqueen, aliás, levou ainda o prêmio de melhor roteiro adaptado, enquanto 'Ela' ganhou na categoria roteiro original.

'Frozen' venceu como melhor Animação e melhor Canção Original. 'A Grande Beleza', do italiano Paolo Sorrentino, foi eleito melhor filme estrangeiro. 'O Grande Gatsby' ganhou o Oscar de figurino. Outros vencedores foram ainda 'The Lady in Number 6: Music Saved My Life', premiado na categoria Melhor Documentário em curta-metragem e 'Helium', de Anders Walter, como melhor curta-metragem.

