Coisa de Cinema: filme mineiro vence como melhor longa

Ela Volta na Quinta, do mineiro André Novais, é o vencedor do X Panorama Internacional Coisa de Cinema, encerrado na noite de quarta-feira, 5, em Salvador. História de um casal em crise, após uma união de 38 anos, e como isso afeta a vida dos dois filhos jovens, o filme recebeu o prêmio de Melhor Longa Nacional.



Trailer de "Ela Volta na Quinta"



André atua também em frente às câmeras e reúne na tela a própria família - o pai, Norberto; a mãe, Maria José; e o irmão, Renato, para fazer uma crônica de afetos que trafega entre a realidade e a ficção. Ela Volta na Quinta recebeu R$ 10 mil pela premiação e foi escolhido ainda para exibição nos festivais IndieLisboa, em Portugal, e Ficunam, no México.



Formado por Ana Isabel Strindberg, programadora do IndieLisboa; Adhemar Oliveira, diretor da Espaço Filmes; e Pedro Butcher, jornalista e crítico de cinema, o júri escolheu como Melhor Curta Nacional Sem Coração, de Nara Normande e Tião, que também recebe R$ 10 mil, concedido pelo Irdeb.



Sem Coração acompanha a viagem de um garoto da cidade a um vilarejo no litoral e mostra como isso marca sua vida, em um momento de iniciação sexual.



Prêmios especiais



O júri da Competitiva Nacional concedeu prêmios especiais ao longa Casa Grande (RJ), de Fellipe Barbosa, que ganhou R$ 10 mil para utilização na CiaRio, e a Mistika encode DCP, que oferece a criação de arquivo de alta qualidade para exibição. Entre os curtas, o crédito de R$ 6 mil na CiaRio ficou com Quinze (MG), de Maurílio Martins.



O longa vencedor na categoria internacional foi Nagima, de Zhanna Issabayeva, do Casaquistão. Uma menção honrosa foi destinada ao longa filipino Como Desaparecer Completamente, de Raya Martin. E Xenos, coprodução entre o Reino Unido e a Dinamarca, dirigida por Mahdi Fleifel, foi escolhido Melhor Curta.



Menino da Gamboa, de Rodrigo Luna e Pedro Perazzo, venceu na categoria Filme Baiano (R$ 5 mil). Produção realizada na Gamboa do Morro (Ilha de Tinharé, no baixo sul baiano), reúne elenco de não profissionais em torno de uma história envolvendo dois irmãos. O mais novo, de 9 anos, retrata-se na vida do outro, já adulto, que carrega em um carro de mão a bagagem de turistas que chegam à região.







