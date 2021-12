Clint Eastwood rodará filme sobre herói do milagre do Hudson

Após o sucesso de "Sniper Americano", Clint Eastwood já planeja seu próximo projeto, "Sully", sobre o piloto que milagrosamente salvou a vida de todos os passageiros de um avião ao fazer um pouso de emergência sobre o rio Hudson em janeiro de 2009.

A Warner Bros. informou nesta terça-feira em comunicado que comprou os direitos cinematográficos da biografia escrita pelo próprio piloto, Chesley Sullenberger, e por Jeffrey Zaslow.

O filme "irá além daquela conquista quase impossível" e examinará o drama que se desenvolvia em paralelo e que poderia ter custado "sua reputação e sua carreira".

"Estou muito contente que minha história esteja nas mãos de um narrador tão prodigioso como Clint Eastwood", afirmou Sullenberger em comunicado.

A história analisará o homem que se transformou em herói nacional após salvar a vida das mais de 150 pessoas que estavam a bordo da aeronave.

O avião em que viajavam precisou voltar à terra pouco após decolar, porque os motores não funcionavam, e a única solução encontrada por Sullenberger foi pousar na água próximo as margens da ilha de Manhattan.

O roteiro do filme estará nas mãos de Todd Komarnicki e se baseará no livro "Highest Duty: My Search for What Really Matters" ('O maior dever: a busca pelo que realmente importa', em tradução livre).

O produtor Frank Marshall adquiriu os direitos do livro em 2010 e se debruça sobre o projeto desde então.

"Sniper Americano" foi o filme de maior bilheteria do ano passado nos EUA, com mais de US$ 350 milhões arrecadados.

