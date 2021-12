Clint Eastwood como diretor e ator em mostra na Sala Walter

Clint Eastwood, que estreou na direção em 1971 com Perversa Paixão, sempre foi reconhecido mais pela parceria como ator com os diretores Sergio Leone e Don Siegel. Com o primeiro, fez a famosa trilogia Por Um Punhado de Dólares (1964), Por Uns Dólares a Mais (1965) e Três Homens em Conflito (1966). Com o segundo, filmes impactantes como Os Abutres Têm Fome (1970) e Alcatraz - Fuga Impossível (1979).

A mostra que a Sala Walter da Silveira inicia nesta quinta-feira, 19, dia em que também estreia nos cinemas do país o último filme de Eastwood, Sniper Americano, tem o mérito de trazer o homem bruto em sua nascente.

Seja o próprio ator/personagem esculpido como uma criatura solitária, de face dura e olhos esticados como uma proteção contra o sol, ou o diretor de filmes ainda pouco significativos - sempre prontos para uma reavaliação -, que deixam entrever o cineasta que seria notabilizado pelos franceses a partir de 1985 com O Cavaleiro Solitário.

Engrenagem



Por Um Punhado de Dólares e Três Homens em Conflito estão na mostra, assim como os demais citados de Siegel. É preciso vê-los não apenas como meros filmes, mas como uma engrenagem à qual está ligada a trajetória artística de Eastwood - da qual faz parte A Troca (2008), também presente na mostra - com seus múltiplos e diversificados exemplares, até chegar à história de Khris Kyle (Bradley Cooper), considerado o melhor atirador da tropa de elite do exército americano.

Áspero, rígido, não seriam essas as características do extraordinário Sniper Americano se a veia artística de Eastwood não fosse moldada pela aridez que consagra o espírito inovador tanto de Siegel como de Leone.

Ambos redefiniram conceitos do western, do thriller e do cinema de ação norte-americano pavimentando o caminho para que o diretor de Os Imperdoáveis (1992) fizesse filmes tão diversificados, mas unindo pontas entre si até chegar à natureza do homem solitário, aparentemente inquebrantável, que carrega consigo uma fragilidade escondida.

Depois de Perversa Paixão, filme sobre um radialista mulherengo que é perseguido por uma de suas conquistas, Eastwood dirigiu O Estranho Sem Nome (1972), western fantasmagórico em que já vislumbra os caminhos de autor, e Interlúdio de Amor (1973), em que William Holden faz um homem de meia-idade que se apaixona por uma adolescente hippie.

Os três filmes estão na mostra da Sala Walter, mas Josey Wales - O Fora da Lei (1976), um western revisionista como outros que se debruçaram sobre o Oeste americano nos anos 1970, é o título fundador de (por assim dizer) uma mitologia eastwoodiana, que reorganiza, na trajetória do diretor, não apenas o que recebeu dos seus dois mestres, mas a tradição do western.

No panteão dos autores



Com O Cavaleiro Solitário, que revisita Shane - Os Brutos Também Amam (1953), de George Stevens, e Bird (1988), cinebiografia de Charlie Parker, que deu o prêmio de melhor ator a Forest Whitaker em Cannes, estaria estabelecido Eastwood no panteão dos autores de cinema.

Posição que se confirmou logo a seguir com Coração de Caçador (1990) e Os Imperdoáveis, outro filme revisionista, em que retoma a aura de cavaleiro sem nome e solitário criada nos filmes de Leone, e que foi recebido com honras de (houve, sim, na época, quem o considerasse assim) melhor western de todos os tempos.

adblock ativo