Clássico dos anos 80 tem exibição inédita nos cinemas

Um dos filmes mais cultuados das últimas décadas comemora 30 anos. Entre as muitas homenagens e tributos ao redor do mundo, O Clube dos Cinco ganha exibição em cinema (inédita) no Cinemark.

Nesta quinta-feira, 30, em São Paulo, a exibição da cópia remasterizada será seguida de bate-papo com Andrew Meyer, produtor executivo do filme, que veio ao Brasil participar do 4º Acting & Film Festival, uma iniciativa do Latin American Film Institute.

Um clássico contemporâneo e ícone da década de 1980, O Clube dos Cinco (The Breakfast Club, 1985) não é, certamente, o filme mais famoso do diretor John Hughes (1950-2009). Este é o igualmente clássico Curtindo a Vida Adoidado (Ferris Bueller's Day Off, 1986).

Diferente do Curtindo..., O Clube dos Cinco não tem toda aquela produção, com direito a uma Ferrari atirada pela vidraça da Ben Rose House, hoje patrimônio arquitetônico tombado da cidade de Chicago. O Clube... é praticamente uma peça de teatro filmada, com elenco reduzido e um cenário que se limita à biblioteca de uma escola suburbana de Chicago, com direito a alguns passeios e correrias por algumas de suas dependências.

Presos na biblioteca

No filme, acompanhamos cinco jovens completamente diferentes entre si e que mal se conhecem, que são obrigados a passar um sábado inteiro "de castigo" na biblioteca por conta de suas indisciplinas, as quais o espectador vai descobrindo ao longo do filme.

Cada jovem corresponde a um estereótipo típico de qualquer escola no mundo. Há Claire, a patricinha cheia de não-me-toques (a ruivinha Molly Ringwald, no auge da beleza); Brian, o CDF pressionado pelos pais (Anthony Michael Hall); Andrew, o atleta para quem não interessa o segundo lugar (Emilio Estevez); John, o jovem durão de classe baixa (Judd Nelson); e, por fim, Allison, a gótica esquisitona (Ally Sheedy). De olho em todos eles temos Richard, o diretor (Paul Gleason).

Ao longo do dia, todos acabam por se desnudar de alguma forma, expondo seus dilemas, problemas familiares e medos em uma convivência forçada que é praticamente uma terapia em grupo. Quando o dia acabar, nenhum deles será mais a mesma pessoa.

O grande mérito do filme é essa abordagem universalizada e franca das dores e delícias de ser jovem, sem recorrer às baixarias e piadas de pum que se tornaram a regra nos filmes dirigidos ao público jovem. Em seus 97 minutos, os cinco jovens fazem de tudo naquele pequeno cenário: se odeiam, se confrontam, se identificam, se apoiam, riem, choram, surtam, dançam, fogem do diretor pelos corredores e até compartilham um inocente baseado. Enfim, vivem com uma intensidade que nunca haviam experimentado.

Baseado em diálogos rápidos e inteligentes, O Clube dos Cinco tornou-se imediatamente um filme cult, com direito a inúmeras citações na cultura pop, além de ter rendido à banda inglesa Simple Minds o maior hit de sua carreira, (Don't You) Forget About Me.

A oportunidade de assisti-lo na tela do cinema é algo inédito, já que, na época, o filme não foi exibido no Brasil, tendo sido lançado direto em VHS.

Atemporal

Em (brevíssima) entrevista exclusiva por email, Meyer afirma que "O Clube dos Cinco se tornou cultuado porque é um filme atemporal, com temas os quais qualquer um pode se relacionar: o conflito de gerações e as 'camadas' que os estereótipos (o nerd, o atleta, etc) vão deixando pelo caminho".

Como um filme que se apoia integralmente na força das atuações e nos diálogos, O Clube... precisava de um elenco perfeito para cada papel. "Eu estava lá (nos testes) com o diretor de elenco. E não, eu não chamaria ninguém diferente", afirma - com razão.

Ele conta que conheceu John Hughes ao ler o roteiro de uma de suas primeiras comédias: "Eu dirigia uma companhia de produção e li o roteiro de Férias Frustradas (National Lampoon's Vacation, 1983). Achei muito engraçado e daí voei até Chicago para conhece-lo".

