Clássico do cinema terá condução musical ao vivo no Panorama

O clássico filme "Viagem à Lua", de George Méliès, ganhará um acompanhamento musical ao vivo no encerramento do Panorama Coisa de Cinema, que acontece nesta quinta, 1º, às 20h30, no Espaço Itaú de Cinema. A trilha ficará a cargo do grupo BaianaSystem, que tem sua sonoridade marcada pela guitarra baiana.

Filmado em 1902, "Viagem à Lua" foi recentemente restaurado e teve sua reestreia no Festival de Cannes do ano passado. Apesar de não ser uma animação, o filme explora a técnica do stop motion para criar efeitos mágicos, como desaparições e transformações.

Um dos pioneiros do cinema em todo o mundo, principalmente quanto à introdução de efeitos especiais, George Méliès foi homenageado por Martin Scorsese em "A invenção de Hugo Cabret", vencedor de cinco Oscars este ano.

adblock ativo