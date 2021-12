Circuito Saladearte tem programação especial durante o Flipelô

A Sala de cinema do Cine XIV, localizada no Pelourinho, está com uma programação especial até o domingo, 13, em razão da primeira Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que acontece nesta semana.

O circuito exibe filmes como "Auto da Compadecida"; "Vidas Secas"; "Macunaíma" e outros.

Confira a programação completa:

>> Saladearte Cine XIV - Mostra Audivisual Flipelô

>> Sábado (12/8)

14:30 - O Pagador de Promessas

16:30 - Vidas Secas

>> Domingo (13/8)

14:30 - Quincas Berro d'Água

16:30 - Ensaio Sobre Cegueira

