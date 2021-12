Circuito Saladearte promove o CinePapo a partir desta quinta

As sessões de cinema seguidas de bate-papo entre especialistas e público já têm se tornando uma constante na programação do Circuito Saladearte em Salvador. Agora, eles lançam o “CinePapo – Inquietações Contemporâneas”, um projeto com programação a longo prazo que busca estabelecer conversas com os espectadores a partir de certos filmes e temáticas atuais.

A primeira dessas sessões especiais acontece nesta quinta, 30, com a exibição do filme “É Apenas o Fim do Mundo”, do cineasta canadense Xavier Dolan. As exibições acontecem sempre às 19h, na Saladearte Cinema do Museu (Corredor da Vitória), com entrada gratuita. Depois de exibição, haverá uma conversa com o psiquiatra e psicanalista Marcelo Veras e com a psicanalista Marcela Antelo.

Segundo Marcelo Sá, diretor de projetos do Circuito Saladearte, o CinePapo é baseado na relação entre cinema e educação. “Esse é o caminho de sustentabilidade de nosso projeto pela direta força que o cinema tem, como linguagem, para levar às pessoas informação, reflexão, questionamentos, e a gente conseguir falar um pouco da sociedade, das relações, de tudo que compõe o nosso mundinho”, sintetiza Marcelo.

As sessões do CinePapo acontecem uma vez por mês e já possuem agenda até abril de 2018 (veja abaixo a programação completa). Em sua maioria, os convidados para debater os filmes com o público são psicanalistas e psicólogos. Mas Marcelo garante que não se trata de “conversa de entendidos”. “A ideia é fazer uma bate papo que atinja a todos os públicos, inclusive os leigos da área, caso contrário não seria uma conversa”, acrescenta.

Ele lembra que a Saladearte já abriga em sua programação o Fórum de Psicanálise e Cinema, no mesmo formato, mas com programação esporádica e feito sem patrocínio. Com o CinePapo, Marcelo pretende criar no público frequentador do espaço o hábito de ver e conversar sobre os filmes e sobre questões do mundo contemporâneo.

Marcelo também comenta que a curadoria, dos filmes e das temáticas, foi discutida por ele em conjunto com alguns profissionais da psicanálise de quem ele é mais próximo e que acabaram sendo convidados para participar dos debates.

Temas como as questões de gênero, as fantasias entre amor e sexo e mesmo a saudade foram escolhidos para compor o conjunto de questões contemporâneas que perpassam os filmes – em obras como o argentino “Relatos Selvagens”, “Eu, Mamãe e os Meninos” e “Central do Brasil”.

Com entrada gratuita, os ingressos podem ser retirados no dia da sessão a partir das 14h na bilheteria do cinema.

De perto nenhuma família é normal

Os psicanalistas Marcelo Veras e Marcela Antelo irão abrir os trabalhos das conversas do CinePapo desta quinta. A partir do filme “É Apenas o Fim do Mundo”, ele irão abordar o tema “Loucuras discretas, famílias normais”.

“Eu atuo como psicanalista há mais de três décadas e nunca conheci uma família normal. Eu nunca ouvi uma história sequer de algum paciente que não tenha alguma bizarrice na família”, afirma o Dr. Marcelo Veras, dando o tom das discussões de logo mais à noite.

O filme de Xavier Dolan parte de um reencontro familiar que reacende as discussões domésticas. Louis (Gaspar Ulliel) é um escritor que retorna à casa da família depois de 12 anos de ausência com uma notícia trágica: acometido de uma doença grave, ele irá morrer em breve. A situação suscita então uma série de desavenças, ressentimentos, mágoas e memórias naquelas pessoas.

“A gente costuma pensar que o que funda a família são os pactos simbólicos – como o casamento – ou os pactos reais – como as relações consaguíneas. Mas a gente percebe que o que funda a família são os pequenos segredos, pequenos pactos de silêncio, coisas que ficam ocultas. Cada um vive esse mistério tentando se agarrar a isso a seu modo”, afirma o Dr. Marcelo.

O tema da família disfuncional é muito recorrente no cinema, como algo que torna determinadas famílias diferentes ou mais dramáticas (e por isso mesmo mais “cinematográficas”). Com a discussão em torno desse tema, a partir do filme de Dolan, o primeiro encontro do CinePapo tenta desmistificar isso e mostrar que, de perto, nenhuma família é normal.

