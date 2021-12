Cinquenta Tons de Cinza deve chegar aos cinemas em 2014

O primeiro filme da trilogia inspirada no best-seller erótico de E.L. James, Cinquenta Tons de Cinza, deve ser lançado em 2014. A informação foi confirmada por Adam Fogelson, executivo da Universal Pictures, publicada na edição de fevereiro da revista The Hollywood Repórter. O longa está sendo feito pela produtora e deverá estar pronto no primeiro semestre do próximo ano.



"Acredito que a autora, E.L. James, não pretendia escolher um estúdio que fosse fazer as coisas com pressa. Não acho que um segundo ou terceiro filme teria se beneficiado dessa estratégia. Esse livro é prioridade para nós, e devemos lançá-lo até o começo do ano que vem", disse Fogelson.

Ainda não há novidades sobre o elenco. Para o papel de Anastásia Steele, a mais cotada é a atriz Mila Kunis. Mas Emma Watson também foi cogitada. Para interpretar Christian Grey, Chris Hemswoeth e Ryan Gosling são os mais cotados. A roteirista Kelly Marcel foi contratada para adaptar o livro para o cinema.

