CineSesc exibe sucessos do cinema a partir desta segunda

A primeira edição de 2013 do Projeto CineSesc traz para o Sesc Rua Chile, entre segunda, 14, e o dia 22 de janeiro, sempre ao meio-dia, alguns sucessos do cinema mundial. Os filmes compõem uma programação variada, com temas históricos, biografia, drama e comédia.

O público poderá ver gratuitamente produções como "Almoço em Agosto", de Gianni di Gregorio, "A Janela", de Carlos Sorin, "O Banheiro do Papa", de Enrique Fernandes e Cesar Charlone, "Tartarugas Podem Voar", de Bahman Ghobadi, "A Fita Branca", de Michael Haneke, "Coco Chanel", de Anne Fontaine, e "Invasões Bárbaras", de Denys Arcand.

