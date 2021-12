Cinemóvel, com mostra de filmes nacionais, passa pela BA

Sete cidades da Bahia recebem, a partir desta segunda-feira, 11, a 4ª edição do Cinemóvel - Mostra Itinerante de Filmes Nacionais John Deere. O projeto percorre o Brasil inteiro exibindo gratuitamente alguns dos filmes brasileiros de maior sucesso nos últimos anos. Ao todo, serão realizadas 350 sessões gratuitas, com cerca de 10,5 mil lugares.

O Cinemóvel vai chegar a Jaguaquara nos dias 11 e 12, Ibotirama 14 e 15, Baianópolis 18 e 19, São Desidério 20 a 22 e no município de Barreiras nos dias 25 a 27 de março. A cidade de Luís Eduardo Magalhães recebe o projeto nos dias 2 e 3 e o município de Formosa do Rio Preto nos dias 4 e 5 de abril.

Os filmes selecionados para a edição 2013 são Peixonauta 6 - Desvendamos as Pistas, Cocoricó Conta Clássicos, Rio - o filme (apesar de não ser nacional, aborda temática do país e é dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha), Lixo Extraordinário, O Homem do Futuro, O menino da Porteira, O Bem Amado, Reis e Ratos e Tropa de Elite 2.

As comunidades sem acesso a cinemas assistirão às películas selecionadas para várias faixas etárias dentro do cinemóvel, um caminhão adaptado com todo conforto de uma sala de projeção convencional, equipada com telona de 120 polegadas, ar condicionado, sistema de som especial, 30 poltronas e dois espaços para cadeirantes.

