Cinemateca da Bahia expõe a história do cinema baiano

Está aberta ao público a Cinemateca da Bahia, que apresenta uma exposição de DVDs, livros, fitas, publicações e folders do cinema baiano/brasileiro e internacional. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h. A Cinemateca é localizada na Rua do Tijolo, no Pelourinho.

O acervo é composto por três mil dvds, dois mil livros, publicações e folders, mais de três mil fitas e 60 cartazes baianos/brasileiros e internacionais, além de películas, vistas, boletins, guias e outros documentos.

"A Cinemateca é um privilégio tanto para quem é pesquisador quanto para quem é amante da sétima arte”, diz a diretora da Dimas, Daniela Fernandes. Os itens estavam na Biblioteca Pública do Estado, nos Barris, e foram transferidos para a Cinemateca, inaugurada no dia 3 de abril, para dar melhores condições e estrutura para a preservação do acervo.

