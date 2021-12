Cinemas terão funcionamento especial durante o Carnaval de Salvador

A salas de cinema dos shoppings da Bahia, Barra e Paralela (Rede UCI Orient), em Salvador, funcionarão em horários especiais durante o período de Carnaval. A partir da sexta, 9, até terça, 13, as sessões do shopping da Bahia e da Paralela serão exibidas das 14h às 22h. Na quarta, 14, as salas abrem das 13h às 22h30.

Já no shopping da Barra, o funcionamento será das 14h às 20h entre os dias 09 e 13 de fevereiro. Na quarta, 14, a exibição ocorre das 14h às 22h30.

Filmes

No período da folia de momo, estarão em cartaz filmes como “Cinquenta Tons Mais Escuro”, “Meu Amigo Vampiro” e “A Forma da Água”.

Para mais informações sobre a programação, basta acessar a página do Cineinsite.

