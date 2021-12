Batman vs Superman: A Origem da Justiça só estreia no dia 24 de março, mas a Warner Bros vai liberar a pré-venda de ingressos nos cinemas a partir do dia 10 de março. Quem comprar os bilhetes vão poder assistir à uma sessão antecipada do dia 23 de março, a partir das 20h.

O filme promete ser um dos campeões de bilheteria do ano. No longa, Batman (Ben Affleck) está preocupado com as ações de Superman (Henry Cavill), um super-herói com poderes quase divinos e sem restrições. Enquanto todos se questionam sobre o tipo de herói que o mundo realmente precisa, Batman e Superman se enfrentam, até o surgimento de uma nova ameaça.

Dirigido por Zack Snyder, o filme conta ainda com a indicada ao Oscar Amy Adams ("Trapaça", "O Homem de Aço") como Lois Lane, Jesse Eisenberg ("A Rede Social") como Lex Luthor, Diane Lane ("Infidelidade", "O Homem de Aço") como Martha Kent e Laurence Fishburne ("Tina", "O Homem de Aço") como Perry White; os vencedores do Oscar Jeremy Irons ("O Reverso da Fortuna") como Alfred, e Holly Hunter ("O Piano") como a Senadora Finch; e Gal Gadot (filmes "Velozes e Furiosos") como a Mulher-Maravilha/Diana Prince.

Da redação Cinemas preparam pré-venda de Batman Vs Superman

