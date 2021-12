Após uma pausa para a Copa do Mundo, o Cineclube, do Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, em Salvador, retoma as atividades na próxima terça-feira, 29, às 19 horas, com exibição do filme "O Iluminado", de 1980, do diretor Stanley Kubrick, por R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia). O longa marca, então, o início da segunda temporada do projeto.

Idealizado por Cláudio Marques e Marília Hughes, também curadores dos filmes, o Cineclube traz ao público baiano a possibilidade de assistir clássicos da sétima arte ao longo de 20 sessões exibidas a cada 15 dias.

O Iluminado

Baseado em um livro de Stephen King, "O Iluminado" narra a história do escritor Jack Torrance, que viaja com a família para um hotel isolado no Colorado durante o inverno para trabalhar como vigia e focar em seu novo livro. Contudo, seu filho, Danny, começa a ter visões perturbadoras do passado do hotel e Jack se torna cada vez mais agressivo.

Assista a trecho do filme:

Da Redação Cinema volta a exibir projeto de filmes clássicos

adblock ativo