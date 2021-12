Cinema exibe e dá descontos a filmes indicados pelo Oscar

A rede de cinemas UCI Orient exibe entre os dias 21 e 22 de fevereiro, quinta e sexta-feira, o Oscar Day, dois dias de maratona com alguns dos filmes indicados à premiação do Oscar. Os ingressos custam R$ 15 a inteira durante os dias da ação e já podem ser adquiridos.

Fazem parte da rede os cinemas dos shoppings Barra, Paralela e da Bahia. As produções exibidas competem nas principais categorias do prêmio de melhor Filme, Ator, Atriz e Diretor. Alguns dos títulos que retornam são longas como Pantera Negra, Bohemian Rhapsody, Infiltrado na Klan e Assunto de Família.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da UCI Orinet, nos caixas de autoatendimento e nos balcões de atendimento. Para mais informações sobre a programação e os cinemas, acesse os sites da rede. A cerimônia do Oscar acontecerá no dia 24 fevereiro, em Hollywood.

