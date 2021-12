Cinema brasileiro fica de fora do Festival de Cannes

A organização do Festival de Cannes anunciou nesta terça-feira, 16, os curtas-metragens selecionados para a competição oficial na 66ª edição do evento. Os curtas selecionados competem por dois prêmios: a Palma de Ouro de curtas-metragens e o prêmio Cinefondation, do qual participam trabalhos de estudantes de cinema de todo o mundo. Entre os nove filmes escolhidos para a disputa, não há nenhum brasileiro. O Festival de Cannes será realizado entre 15 e 26 de maio.

O festival marcará a estreia da Palestina na categoria, com o filme Condom Lead, uma coprodução com a Jordânia, dirigida por Mohammed Abou Nasser e Ahmad Abou Nasser. O Oriente Médio terá outro representante no iraniano Bishtar Az Do Saat (Mais de Duas Horas), de Ali Asgari.

A lista de participantes saiu de 3.550 inscritos de 132 países e tem ainda dois filmes franceses, Ophelia e 37'4 S; um japonês, Inseki To Impotence; um polonês, Olena; um belga, Mont Blanc, um sul-coreano, Safe; e uma coprodução entre Islândia e Dinamarca, Hvalfjordur.

