Cinema baiano será tema de programa

O cinema da Bahia desde a época de Glauber Rocha até as produções da nova geraçãode curtas-metragistas serão o tema do próximo programa Curta TV da TV Brasil que será exibido no próximo domingo, 20.

Dentre os convidados vão estar a jornalista e cineasta e jornalista Ceci Alves, premiada pelo curta Doido Lelé, que reconstrói a Salvador da década de 1950 e Igor Pena, que lançou o filme A Morte de DJ em Paris, baseado em um conto homônimo do escritor mineiro Roberto Drummond, no Short Film Corner do Festival de Cannes do ano passado. O programa será exibido às 00:30 na TV Brasil.

