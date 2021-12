Cinema baiano marcará presença no Festival do Rio

O Festival do Rio de cinema, que acontece entre 27 de setembro e 11 de outubro, contará com a presença de dois filmes baianos em sua programação. Na lista divulgada pela organização do evento nesta terça-feira, 28, constam os trabalhos "A Coleção Invisível", que participará da mostra competitiva, e "Ritos de Passagem", que será exibido na mostra Hors Concours.

Dirigido pelo cineasta francês radicado em Salvador Bernard Attal, "A Coleção Invisível" é livremente inspirada no conto do austríaco Stefan Zweig. A película conta a delicada história de Beto, interpretado por Vladimir Brichta, que depois de viver uma tragédia pessoal parte para uma viagem em direção ao Sul da Bahia em busca de uma coleção rara de obras artísticas.

Já "Ritos de Passagem", novo filme de Chico Liberato, é uma animação que homenageia dois grandes mitos do nordeste brasileiro, o santo e o guerreiro, através da saga de Alexandrino e o Santo, protagonistas do filme.

Seleção - Também aparecem na lista produções exibidas recentemente no Festival de Gramado, incluindo o vencedor de melhor filme nacional, "Colegas", de Marcelo Galvão, que será exibido na Hors Concours.

Destacam-se ainda longas inéditos de cineastas como Domingos Oliveira, de "Primeiro Dia de um Ano Qualquer", e Walter Lima Jr., de "MPB de Câmara, Canção Brasileira".

Fundado em 1999, o Festival do Rio divulgará até 7 de setembro todas as atrações internacionais. Em 2011, o evento contou com cerca de 300 filmes exibidos, ocupando 27 espaços culturais do Rio de Janeiro.

