Cineinsite no Oscar: toda a sensibilidade de 'História de um Casamento'

Para além dos tradicionais estúdios de Hollywood, o serviço de streaming Netflix também vem marcando presença no Oscar 2020 com duas grandes produções indicadas a prêmios importantes: O Irlandês e História de um Casamento. Este último, dirigido e roteirizado por Noah Baumbach acumula seis indicações, incluindo Melhor Filme.

Além da categoria principal, o longa estrelado por Scarlett Johansson e Adam Driver, concorre como Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Ator (Adam Driver), Melhor Atriz (Scarlett Johansson) e Melhor Atriz Coadjuvante (Laura Dern).

Na sinopse, Nicole (Scarlett Johansson) e seu marido Charlie (Adam Driver) estão passando por muitos problemas e decidem se divorciar. Os dois concordam em não contratar advogados para tratar do divórcio, mas Nicole muda de ideia após receber a indicação de Nora Fanshaw (Laura Dern), especialista no assunto. Surpreso com a decisão da agora ex-esposa, Charlie precisa encontrar um advogado para tratar da custódia do filho deles, o pequeno Henry (Azhy Robertson).

Confira as nossas impressões do filme

História de um Casamento pode causar controvérsias em que o assiste. Por se tratar de uma história sobre um casal comum, que passa por uma situação relativamente normal, é preciso ter atenção aos detalhes, e sobretudo, estar com a sensibilidade aflorada para entender o porquê dele ser considerado tão especial aos olhos da crítica.

Quem olha com mais cuidado pode perceber alguns traços típicos das comédias românticas, como a descrição em off feita por Charlie e Nicole no início do filme, a relação afetiva de cada um com Los Angeles e Nova Iorque e a briga judicial pela guarda do pequeno Henry. Porém, engana-se quem pensa que o filme não vai além disso. Os poucos clichês não prejudicam a imersão na história do ex-casal e não tornam os sentimentos dos personagens bregas.

Aqui, a proposta de falar sobre o término de um relacionamento funciona muito bem não só pelo roteiro tocante e intenso, como também graças aos atores escalados. Tanto Scarlett Johansson quanto Adam Driver brilham, ela no primeiro ato e ele no último, pulsando dor e o desespero pelo fim do relacionamento do início ao fim.

Bumbach brinca a todo o momento com o público, que experimenta emoções da ternura ao fracasso. Lá no início, a produção nos faz sentir um afeto incrível pelo casal e até mesmo, torcer por ele. Em seguida, a ruptura de emoções é dolorosa, calculada pelo diretor, através dos diálogos bem reflexivos acerca do divórcio. Os desencontros - destaque para a discussão na casa de Charlie - e o calculismo dos advogados, principalmente nas sacadas da enérgica Nora Fanshaw, só pioram a sensação de aflição.

História de um Casamento está disponível no catálogo da Netflix.

Assista ao trailer:

