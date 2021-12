Cineinsite no Oscar: saiba tudo sobre Era Uma Vez em… Hollywood

Concorrendo em uma lista invejável de 10 categorias, Era Uma Vez em… Hollywood, é um dos filmes mais celebrados do Oscar 2020. Na premiação deste ano, a produção foi indicada para Melhor Filme, Melhor Diretor (Quentin Tarantino), Melhor ator (Leonardo DiCaprio), Melhor ator coadjuvante (Brad Pitt), Roteiro original, Fotografia, Figurino, Direção de arte, Mixagem de Som e Edição de som.

Anunciado em 2017, o projeto conta a história de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), um ator de TV que, juntamente com seu dublê, está decidido a fazer o nome em Hollywood. Para tanto, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, o que os acaba levando aos assassinatos realizados por Charles Manson na época, entre eles o da atriz Sharon Tate (Margot Robbie), que na época estava grávida do diretor Roman Polanski (Rafal Zawierucha).

Escrito e dirigido pelo notório Quentin Tarantino, Era Uma Vez em… Hollywood aborda de maneira única o mundo e os bastidores do cinema. A obra decifra os altos e baixos do segmento no ano de 1969, exemplificada com a representação de ícones como Bruce Lee.

Com o característico roteiro não linear do diretor, duas histórias ocorrem paralelas no longa. O decadente astro Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e seu dublê, Cliff Booth (Brad Pitt), sofrem com a mudança na indústria fonográfica. Em uma das melhores cenas, Rick, irritado por uma atuação ruim, desmorona e chora em frente a uma estrela mirim. O personagem pode ter atuado mal, mas o drama de Dicaprio é digno de aplausos. Apesar disso, Brad Pitt, no auge de seus 55 anos, consegue se destacar de forma soberba e toma todas as atenções si.

A outra trama diz respeito ao conhecido assassinato de Sharon Tate (Margot Robbie) por seguidores da seita de Charles Manson em 9 agosto de 69. Porém, por aparecer pouco no filme, Tate quase vira um personagem figurativo.

Mesmo assim, Tarantino prestou um belo tributo a Sharon Tate. Com a linda cena em que ela vai ao cinema e assiste a si mesma, desfrutando da reação da plateia que vibrava com a sua atuação, percebemos o quão promissora parecia a carreira da atriz, morta aos 26 anos.

A tensão pela possível cena do assassinato dela cresce no fim do longa. Mas, se o destino pode ser cruel, Tarantino deixa claro que a arte pode triunfar, como é reforçado no desfecho antológico, surpreendente e violento.

