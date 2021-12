Cineinsite no Oscar: Os Fantasmas no Nazismo de Jojo Rabbit

Inspirado em Caging Skies, livro da escritora neozelandesa-belga Christine Leunens, Jojo Rabbit faz uma sátira bem elaborada do nazismo. Comandada por Taika Waititi, um dos nomes mais conhecidos da comédia, a produção foi indicada a seis categorias do Oscar 2020: Melhor Filme, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Figurino, Melhor Direção de Arte e Melhor Montagem.

O longa acompanha Jojo, um menino de apenas 10 anos, que trata Adolf Hitler como um amigo próximo, em sua imaginação. Seu maior sonho é participar da Juventude Hitlerista, um grupo pró-nazista composto por outras pessoas que concordam com os seus ideais. Um dia, Jojo descobre que sua mãe está escondendo uma judia no sótão de casa e, em meio a tentativas de expulsá-la, acaba desenvolvendo uma empatia pela nova hóspede.

Confira as nossas impressões do filme

Jojo Rabbit é, talvez, o filme mais emblemático de 2019, pois o diretor, Taika Waititi, demonstra que conhece e domina profundamente aquele que é a um dos papéis mais fundamentais da arte, enquanto motor da reflexão e da efervescência social: abraçar a controvérsia. O cineasta presenteia o espectador com um filme ousado, que se passa no período final da Segunda Guerra Mundial na Alemanha, cujo protagonista é um garotinho de dez anos, nazista obstinado, e que fantasia com a figura de Hitler.

O filme é, a princípio, uma comédia, o que por si só não é uma novidade, pois em A Vida é Bela (La Vitta è Bella, 1997), Roberto Begnini consegue a proeza de entregar uma comédia brilhante que se passa no período nazista, para ficar apenas em um exemplo. Entretanto, Waititi explora uma outra perspectiva, a partir do viés ariano e com uma dose satírica a mais. À primeira vista parece problemático, no mau sentido, entretanto o deslocamento simbólico que o diretor faz do regime nazista é interessante e de modo nenhum apologético. É permitido ao espectador, entrar no mundo imaginário do garoto, cujo Hitler em muito difere do facínora verdadeiro, pois são as projeções criativas de uma criança deslumbrada, o que denuncia a construção heróica que se fez do ditador, à época. Assim, o filme apresenta um retrato do nazismo que foge do lugar-comum.

Além disso, humaniza-o, porém, não no sentido que carrega a palavra humanismo, aquela dos Direitos Humanos Universais, herança do Iluminismo, não - mas no sentido de que alivia a aura maniqueísta que se impõe quando se discute o nazismo, desvelando de seus adeptos suas máscaras de monstros ou de entidades demoníacas, e revelando ao público que são de carne e osso e que não são passíveis de cometer atrocidades a revelia da sua condição humana, mas que é, precisamente, sob esta condição que são capazes de produzir o horror.

Nesse sentido, o filme aprofunda o debate, pois revela as instâncias que corrompem estes homens e mulheres, à medida que mostra algumas das engrenagens responsáveis pelo funcionamento da máquina de coerção e de dominação nazista. A obra expõe como o nazismo comunga adeptos pelo medo, medo do diferente, do contraditório – o faz pela instrumentalização ideológica, mas também pela imposição estética, pela dominação dos corpos. Certamente usa diferentes linguagens para os diferentes públicos: crianças ou adultos, todavia, no fim das contas parte da mesma lógica.

Filmes como A Onda (Die Welle, 2009), revelam também este caráter manipulatório e como ele se desenvolve de forma progessiva, entretanto, Jojo Rabbit assume uma linguagem totalmente diferente, conseguindo resultado semelhante a partir de uma narrativa muito mais lúdica. Além disso, aos poucos o filme revela como trabalha com o caráter hegemônico do nazismo, cuja estrutura é contaminada por anti-estruturas, que são as contradições, ou ainda, as forças que vão de encontro ao regime totalitário, operando de dentro do mesmo.

A obra é, portanto, acima de qualquer coisa, necessária. Pois, encontramo-nos num período conturbado de crise político-econômica, de intenso fluxo migratório, de modo que se instauram, pelo mundo, políticas do medo e, consequentemente, de apagamento do contraditório. Esse apagamento tanto pode ser simbólico, quanto pode ser real, de modo a se instaurar uma explícita política de extermínio, como aconteceu na Alemanha do século XX.

Entretanto, é importante salientar que o simbólico e o real possuem um vínculo profundo e que sua separação é, frequentemente, apenas metodológica, de tal modo que o apagamento simbólico de um grupo social reflete nos regimes de sociabilidade e nas políticas públicas, instaurando-se nas instituições de uma sociedade, o que resulta, reiteradamente, em medidas diferentes, sobre vidas que valem e vidas que nem tanto.

Jojo Rabbit está em cartaz em alguns cinemas de Salvador, confira os horários das sessões.

Assista ao trailer:

Da Redação, com Patrick Bastos* Cineinsite no Oscar: Os Fantasmas no Nazismo de Jojo Rabbit

*Bacharel em Artes Visuais

