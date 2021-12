Cineinsite no Oscar: Militância e Disputa pela verdade em Democracia em Vertigem

Representando o Brasil no Oscar 2020, o longa documental de Petra Costa, Democracia em Vertigem está concorrendo a categoria Melhor Documentário. A conquista faria a cineasta ser a primeira brasileira a ganhar uma estatueta. Na disputa com o brasileiro, há duas produções sírias com narrativas sobre a guerra que há quase dez anos destrói o país; um longa focado no impacto da entrada da indústria chinesa em uma cidade dos EUA; e um documentário que conta a história de uma apicultora da Macedônia do Norte.

Em Democracia em Vertigem, a cineasta Petra Costa testemunha a ascensão e queda de um grupo político e a polarização do Brasil. O documentário foi lançado pela Netflix em junho de 2019.

Confira as nossas impressões do filme

Democracia em Vertigem faz um apanhado geral dos acontecimentos recentes na política nacional. Quem conhece a trajetória da documentarista brasileira Petra Costa, estranha a estética concebida pela mesma, pois seus outros filmes são marcados por profunda sensibilidade, um jogo de imagens sedutor e ao mesmo tempo emocionante. Este, se comparado aos outros, é mais frio, e este papel envolvente fica a ser cumprido mais pela narração em off, que pela escolha das imagens propriamente.

Talvez, a própria temática tenha a levado a uma linguagem fotográfica mais eminentemente documental, além, é claro, do teor militante do filme, que não à toa é disponibilizado numa plataforma de alcance internacional. Infelizmente, encaro como uma perda, pois a adoção da linguagem mais pragmática acontece em detrimento do olhar plasticamente sensível da autora, que parece não perceber que o belo na arte tem, também, caráter político – como (o belo) assume, profundamente, em seus filmes anteriores.

De toda forma, é um filme necessário, pois serve como uma boa introdução aos acontecimentos recentes da nossa política, que levam a entender o momento que vivemos – nesse mesmo sentido, é interessante, em especial, a quem vê de fora. Apesar de pautar o período ditatorial, esse aparece apenas tangenciado ao longo do filme, optando mesmo, por focar no período de 2013 a 2018. A relevância da obra assenta-se também no fato de que, em tempo de hiperpolítica (para designar o profundo vínculo entre política, comunicação e a cultura do espetáculo, na atualidade), a disputa política e narrativa, faz-se através, em especial, do audiovisual. A trajetória da direita e do governo atual é a prova disso.

Além disso, dá-se também pela disputa pela verdade, conceito cada vez mais enevoado e deturpado, em que, enquanto vivemos sob um governo que ascendeu ao poder com utilizando-se largamente de fake news e utiliza “a verdade vos libertará” como um de seus lemas, deixa cada vez mais evidente que verdade é um mero construto inscrito nas relações de poder. Na hipermodernidade, o fake torna-se cada vez mais sofisticado, e num Brasil cindido, cada grupo carrega suas verdades – o trabalho de checagem de fatos torna-se cada vez mais árduo, de modo que essa disputa fica mesmo a cargo da luta de narrativas.

Assim, reivindicar a verdade como tal, é um campo nebuloso mesmo com evidências robustas. O documentário explicita, por exemplo, aquilo que já seria evidente à luz da história recente, exceto para as visões limitadas por antolhos ideológicos: que a queda da ex-presidenta Dilma Roussef foi resultado de um “grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo”, de modo a “estancar a sangria” das investigações da Lava Jato que corriam contra alguns nomes, de sorte que o processo de impeachment ocorreu por motivos escusos e sendo assim, se não de forma ilegal, ilegítima.

Também é evidenciado o quanto o processo de Lula está contaminado por interesses, também, políticos, o que tem se evidenciado cada vez mais, dada a imparcialidade jurídica do caso. Felizmente, apesar do viés militante, o documentário não deixa de apontar alguns dos erros cometidos pelo Partido dos Trabalhadores desde a primeira eleição de Lula, que o levaram à sua queda, como a conciliação com os partidos corruptos.

Por último, é importante salientar, no âmbito de guerrilha ideológica que vivemos, que uma obra como essa se trata de um recorte da realidade, de um enquadramento realizado a partir do olhar da autora, e que de maneira alguma substitui a própria realidade. Um documentário é, também, uma obra artística e como tal seu compromisso é criativo e poético. O que não tira, certamente, seu valor introdutório ao tema abordado e muito menos a legitimidade do olhar sensível de Petra Costa, afinal os filmes da cineasta são marcadamente autobiográficos, e esse não foge muito à regra.

Da Redação e Patrick Bastos*

*Bacharel em Artes Visuais

