Cineinsite no Oscar: a história real da disputa entre Ford vs Ferrari

Baseado em fatos reais, Ford vs Ferrari é um longa de ação que não se pendura somente nos clichês dos filmes sobre carros, mas, além das pistas de corrida, é possível captar uma história de drama entre os personagens, contexto histórico da indústria nos anos 60, e a disputa capitalista no mercado automobilístico. Com direção de James Mangold, Ford vs Ferrari concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Montagem, Melhor Edição de Som e Melhor Mixagem de Som, no Oscar 2020.

A necessidade de mudar a estratégia afim de atingir o público mais jovem para seus carros, faz a montadora Ford buscar nas corridas automobilísticas a chave para encontrar a modernidade e velocidade, e deixar de lado a imagem dos carros tradicionais para a família.

Frustrado por não conseguir comprar a Ferrari - na época afundada em dívidas - Henry Ford II (Tracy Letts) dá carta branca para a criação de uma equipe e o próprio carro da empresa norte-americana para disputar a principal corrida do planeta, as 24 horas de Le Mans, na França. Para alcançar o feito, o construtor Carroll Shelby (Matt Damon), e o piloto britânico Ken Miles (Christian Bale), são convidados para representar os interesses comerciais da empresa, e tentam derrubar a hegemonia da Ferrari nas corridas.

Apesar de receber o nome de duas grandes montadoras, essa disputa fica em segundo plano quando a trama principal gira em torno da relação entre a paixão, dedicação e valor ao esporte, no caso de Miles e Shelby, e o conflito de interesses entre as lideranças da empresa, que visam o lucro e o renome da marca, sem saber, ao menos, sobre o processo de criação dos seus veículos.

O roteiro traz uma trama simples e previsível, o que não tira o brilho do filme. É uma história de superação, com uma escalada crescente e clichês de ‘vilão x mocinho’, que funcionam bem até certo ponto do longa. Sem profundidade nos personagens secundários, que aparecem apenas para compor os obstáculos emocionais de Miles e Shelby, Ford vs Ferrari, entrega uma fórmula simples e que destaca o drama dos seus protagonistas, fugindo dos filmes sobre carros, que contêm uma narrativa que prioriza a ação e uma dinâmica acelerada para transmitir adrenalina.

A interação entre os dois protagonistas humaniza as atuações de Damon e Bale, dando um aspecto de proximidade ao público. Ken Miles é intempestivo, prepotente e rabugento, mas casa com a serenidade e inteligência de Shelby, fazendo com que os dois amigos até se estranhem ao longo da trama, o que traz um alívio cômico durante as cenas dramáticas, mas que no final indica que eles estarão unidos em prol de um só objetivo, a paixão pela máquina.

Se tratando dos anos 60, a ambientação e a fotografia inserem da melhor maneira o público à época, desde os carros, até as roupas. Entretanto, na fotografia as cores são vibrantes e quentes, o que faz o espectador esquecer, por alguns momentos, por qual década ele está viajando durante o filme.

A edição e mixagem de som é um dos pontos altos do longa. Em uma boa sala de cinema, o público experimenta os detalhes sonoros de cada ronco de motor, flashs dos carros em movimento, e o barulho dos impactos entre as latarias, que conseguem transmitir a adrenalina das cenas de ação nas pistas.

