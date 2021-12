Cineinsite ganha novo visual e mais recursos

O Cineinsite, espaço que é referência baiana em cinema, ganhou nova roupagem e foi incorporado ao Portal A TARDE.



A mudança permite a oferta de melhorias para os cinéfilos, que agora poderão navegar no site com mais funcionalidades.



Além da alteração visual, com uma interface mais objetiva, o novo layout permite que a programação dos filmes possa ser conhecida antecipadamente. Agora o internauta acessa o filme e pode escolher o dia da semana para ver onde ele estará em cartaz.



O novo desenho permite o uso e a busca por informações. Neste conceito, as matérias ganham novos recursos de navegação já usados pelo Portal A TARDE.



Com estes recursos, o usuário poderá compartilhar matérias sobre o tema e seus filmes favoritos nas redes sociais, além de recomendar, compartilhar e, ainda, reportar erro. Se tiver dificuldade na leitura pode usar o zoom para ampliar o texto ou a ferramenta para deixá-lo em negrito.



"Esse é só o começo das mudanças que virão para o Cineinste. Em breve traremos mais novidades", revela a editora coordenadora do Portal A TARDE, Iloma Sales.



De acordo com a gerente de Mídias Digitais, Ana Carolina Casais, a nova interface permite ainda a criação de outros formatos publicitários. "O redesenho contempla uma ampliação na oferta de formatos publicitários que serão apresentados ao mercado", disse.



Primando pela qualidade, as mudanças visam facilitar o acesso do usuário, que tem ainda como acompanhar tudo sobre cinema pelos dispositivos móveis. A versão mobile permite o acesso rápido aos filmes que estão em cartaz, à programação e às notícias sobre as novidades das telonas.



Comentários



Aqueles que gostam de comentar sobre os filmes no Cineinsite podem continuar participando normalmente. A diferença é que agora terão que fazer um rápido cadastro no Passaporte A TARDE, garantindo assim a chance de comentar em todas as matérias do portal. A área de cadastro pode ser encontrada ao final de cada matéria.

adblock ativo