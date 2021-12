CINEfoot traz 68 filmes sobre futebol

A oito dias do início da Copa do Mundo, a Bahia abre, nesta quarta-feira, 4, a turnê nacional do CINEfoot Tour 2014 - Festival de Cinema de Futebol. A mostra, que acontece nas 12 cidades-sede do campeonato internacional, contempla 68 filmes, sendo 28 de longa-metragem e 40 curtas. O melhor: com entrada franca.

Trata-se da segunda vez que o evento, que já acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro há cinco anos, será realizado no Estado (a primeira foi na Copa das Confederações, em 2013). O jornalista João Carlos Sampaio, que morreu recentemente, receberá homenagem.

A partir de hoje a Bahia abrigará oito filmes, quatro longas e quatro curtas da programação da mostra. "Em 2010, durante a Copa da África do Sul, decidimos entrar em campo, já que no país do futebol não existia um festival de cinema dedicado ao tema que apaixona brasileiros", frisou Antônio Leal, criador do festival CINEfoot.

Interior e capital

Desta quarta a sexta, o CINEfoot Tour 2014 chega aos municípios baianos de Pintadas e Riachão do Jacuípe. Em Salvador, o festival acontece nos dias 9 (Virou o Jogo: A História de Pintadas e João), 10 (Partida Internacional, Que Golaço e Looking for Rio) e 11 de junho (No Mundo da Bola e Maracanã), no Instituto Cultural Brasil Alemanha Icba. Na sequência, o CINEfoot segue para Boipeba nos dias 28, 29 e 30 de junho.

Entre os curtas estão Virou o Jogo: A História de Pintadas, que mostra a luta das jogadoras de futebol contra o machismo no município baiano, e Que Golaço, que enfoca o futebol de botão/mesa e a performance dos adeptos.

No Mundo da Bola, construída a partir de imagens de jogos e treinos de Bahia e Vitória, e o alemão Partida Internacional, que mostra uma final de uma partida sendo ouvida por um homem que dirige, também são curtas.

Longas

Maracanã, de Sebastián Bednarik e Andrés Varela (Uruguai/Brasil), que enfoca a Copa de 1950, é um dos longas-metragens e principais atrações do evento.

Mas João, que trata do polêmico cronista esportivo, jogador e técnico de futebol João Saldanha, de André Iki Siqueira e Beto Macedo, também é longa que deve entusiasmar.

Na programação constam, ainda, a produção francesa Looking for Rio, de Emmanuel Besnard e Gilles Perez, que traz os quatro maiores times cariocas, e Dossiê 50, de Geneton Moraes Neto, que também fala da seleção de 50, através de jogadores brasileiros.

Depoimentos

Antônio Leal destaca que "o seu maior desafio é fazer com que a mostra se fortaleça como a principal janela de exibição de filmes sobre futebol no país".

Do Uruguai, por email, o cineasta Sebastian Bednarik, um dos diretores de Maracanã, afirmou que encontrar as imagens para contar a história foi a sua maior dificuldade.

"O filme se projetou no Rio e São Paulo e em ambas as ocasiões a sala estava dividida entre brasileiros e uruguaios. Incrivelmente, ambos se comoveram com as mesmas cenas. O filme mostra aspectos que o público brasileiro e uruguaio desconhecem", revela.

Filipe Seixas, de Que Golaço, diz que a Bahia é um grande celeiro de futebol de mesa. O cineasta Fausto Junior, de Mundo da Bola, afirma que "o evento é uma grande vitrine".

