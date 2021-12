CineFacom promove mostra de documentários feitos por alunos

Em sua VII edição, o projeto CineFacom, mostra audiovisual dos estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), exibirá, gratuitamente, seis documentários dirigidos e produzidos por alunos da instituição nesta quinta-feira, 1º. A exibição acontecerá no auditório da Faculdade de Comunicação (Facom), no campus de Ondina, a partir das 19h.

Com temáticas diversas, os curtas-metragens exibidos serão Despossessão (dirigido por Rogério Vilaronga), Casa Clô (da estudante Vitória Régia), Comun Identidade (de Gelson Moura), Luzes e Sons na Feira de São Joaquim (com a direção de Talita cerqueira), Marcha das Vadias (da autoria de Corvo Torto) e Fé e Fim de Feira (de Regina Celia).

Após a exibição dos documentáros, será realizado um debate entre o público e os realizadores dos filmes, com a mediação do coordenador do Laboratório Audiovisual em Saúde e Meio Ambiente (Lavisamb) da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFBA, Roberto Franke.

Projeto

O projeto CineFacom foi criado em fevereiro de 2013, por meio do Centro Acadêmico da Faculdade de Comunicação da UFBA, com a proposta de oferecer espaço de divulgação e reflexão da produção audiovisual acadêmica e contemporânea.

O Cinefacom promove mostras quinzenais, de variados gêneros e temáticas, possibilitando a inscrição de vídeos de estudantes matriculados na UFBA. A mostra acontece todas as quartas-feiras, às 19h. A exibição nesta quinta, 1º, é excepcional.

