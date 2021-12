Cineclube OSBA exibe filme da Disney gratuitamente

O Cineclube OSBA exibe o filme Fantasia (1940) no dia 30 de outubro, quarta-feira, às 19h, com entrada gratuita. O cineclube, que busca estabelecer um diálogo sobre as relações entre cinema e música, inclui, após a exibição do filme, um bate-papo com especialista de ambas as áreas. Na sessão estarão presentes Paulo Zorzetto, músico da OSBA e Lucas Ravazzano, pesquisador do Laboratório de Análise Fílmica da Faculdade de Comunicação da UFBA.

Fantasia (1940) é o terceiro filme de animação produzido pelos estúdios Walt Disney e é considerado por críticos de cinema um dos experimentos mais ousados do estúdio por mesclar imagens de animação com música de concerto, utilizando efeitos especiais na sincronia entre som e imagem inéditos àquela época. A película é considerada uma ode à música clássica em forma de animação, sendo também apresentados os principais instrumentos de uma orquestra.

O projeto de extensão da Sinfônica da Bahia estreou em abril desse ano, com o objetivo de exibir filmes para explorar as conexões entre a música e a sétima arte. As projeções são mensais e sempre seguidas de um bate-papo. O projeto é realizado em parceria com o Laboratório de Análise Fílmica da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (FACOM/UFBA).

