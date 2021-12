Cineclube em Salvador exibe filmes de animação aos sábados

O Cineclube Animassa vai exibir, sempre aos sábados, até 18 de junho, animações de todo o país, sempre às 17h e com entrada gratuita. O projeto acontece no RV Cultura e Arte ( (Av. Cardeal da Silva 158, Rio Vermelho) e pretende ampliar a exibição de filmes de animação para o público baiano, contribuindo para a formação de plateia para esse segmento audiovisual. Após as sessões, haverá bate-papo sobre as animações.

Neste sábado, 12, serão exibidos os curtas "O Ogro" (dir. Márcio Jr. e Márcia Deretti), "E.T.Ílico" (dir. José Araripe), "SVIAZ" (dir. Diego Akel, Leo Ribeiro, Felipe Thiroux, Adriane Puresa, David Mussel, Anna Thereza Menezes, Alexandre Bersot, Jackson Abacatu e Ronaldo Oliveira.), "Mãe D'Água" (dir. Lamonier Angelo), "Até a China" (dir. Marão) e "Ed" (dir. Gabriel Garcia).

