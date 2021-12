Cinebiografia de Freddie Mercury e herói brasileiro são as estreias de hoje

Cinebiografias, herói caçando corruptos e serial killer, estão são alguns dos temas que serão abordados nos filmes que estreiam nesta quinta-feira, 1, nos cinemas brasileiros. Entre os destaques, tem o lançamento de Bohemian Rhapsody, cinebiografia de Freddie Mercury, vocalista da icônica banda Queen. O filme que conta com vários musicais, narra a história de Freddie e da banda.

Outra cinebiografia, que também merece destaque é o documentário sobre Elza Soares. A cantora carioca é retratada no longa da mineira Elizabeth Martins como símbolo de força e renovação constantemente, independente das adversidades.

Ainda em solo brasileiro, destaque para O Doutrinador. O longa narra a história de um agente federal, após passar por uma tragédia pessoal, decide eliminar políticos corruptos. Baseado nas HQs de Luciano Cunha, que estão em publicação desde 2014, o anti-herói que é uma criação 100% brasileira, é inspirada por revoltas populares e pela busca de justiça contra corrupção.

Outra novidade de tirar o folego é a nova aposta do cineasta, Lars von Trier em mais um filme para dividir opiniões. Desta vez, o diretor dinamarquês une arte e violência em A Casa que Jack Construiu narrando a trajetória de serial killer, interpretado por Matt Dillon.

Confira todas estreias desta quinta (1).

Bohemian Rhapsody

A Casa que Jack Construiu

O Doutrinador

Johnny English 3.0

My Name Is Now, Elza Soares

O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos

Tamara

