Cineasta Tuna Espinheira recebe homenagem em projeto multimídia

A obra do cineasta baiano Tuna Espinheira (1940-2015) vai ganhar uma homenagem multimídia nas noites de sexta-feira, em outubro. Com a junção de diferentes linguagens (cinema, teatro, música eletrônica e video mapping), o projeto “Tuna na Praça” celebra a obra do cineasta, que dedicou mais de 40 anos ao cinema e produziu mais de 30 filmes.

O projeto – que desembarca no Terreiro de Jesus e no Espaço Cultural da Barroquinha, nas três últimas semanas de outubro (dias 13, 20 e 27) – terá exibição de oitos obras de sua cinematografia, intervenção visual em video mapping, que serão exibidas nas fachadas dos prédios históricos, além de música eletrônica e performance teatral.

O evento, que é gratuito e aberto a todos os interessados, foi idealizado por Marcília Barros, produzido pela Obá Cacauê Produções, com a curadoria de Yara Espinheira, companheira do cineasta. O “Tuna na Praça” vai exibir filmes produzidos pelo cineasta entre as décadas de 1970 e 2000, mesclados com uma série de intervenções urbanas de arte e tecnologia.

Cada sessão trará um enfoque especial: no dia 13 de outubro, o tema será 'Tuna e os Artistas'; já no dia 20 de outubro, o mote será 'Persona e Personagens' (ambos no Espaço Cultural da Barroquinha). Na última semana, dia 27, o projeto propõe uma relação entre 'Tuna e a Cidade' (Cantina Da Lua – Terreiro de Jesus).

"Como cineastra e artista visual, o Tuna Espinheira sempre foi uma inspiração para mim. Criei uma relação com sua família. Com isso, veio o desejo de homenagêa-lo.Fiz a parceira com Yara Espinheira, sua companheira e produtora de seus filmes, para mostrar a relevância das obras de Tuna para a cultura e a memória da nossa história", afirma Marcília Barros.

O projeto “Tuna na Praça” conta com o apoio financeiro da Fundação Gregório de Matos, por meio do edital Arte Todo Dia – Ano III.

