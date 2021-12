Cineasta prepara filme sobre Amy Winehouse

A cantora britânica Amy Winehouse será tema de um novo documentário com material inédito, anunciou a distribuidora Focus Features International. O filme será dirigido pelo também britânico Asif Kapadia, ganhador do prêmio Bafta de documentário por Senna (2010), sobre o piloto brasileiro Ayrton Senna. A distribuidora disse que o documentário, ainda sem título, será oferecido em maio a compradores internacionais, no Festival de Cannes.

Winehouse morreu em 2011, aos 27 anos. Ela despontou para a fama em 2006, com o álbum Back to Black, mas teve uma vida marcada por problemas com álcool e drogas. "Amy foi um talento que só surge uma vez a cada geração, e que chamou a atenção de todos. Ela compôs e cantou com o coração, e todos caíram sob seu encanto", disseram Kapadia e o produtor James Gay-Rees, em nota.

"Mas, tragicamente, Amy pareceu desmoronar sob a incansável atenção da mídia, seus conturbados relacionamentos, seu sucesso global e seu estilo de vida precário", acrescentaram. "Como sociedade, celebramos seu enorme sucesso, mas aí fomos rápidos em julgar suas falhas quando nos foi conveniente."

