Cineasta Petrus Pires lança filme sobre Alexandre Robatto

Dentista, radioamador e cineasta. As características de um dos pioneiros do cinema baiano, normalmente lembradas por familiares e amigos nesta ordem, presumem as múltiplas facetas de sua personalidade. Não é à toa que Alexandre Robatto Filho dá nome a uma das salas de cinema de Salvador, localizada na Biblioteca Pública do Estado da Bahia, nos Barris. Mas, comparada à importância de sua produção - que teve o auge entre as décadas de 1930 e 1950 -, a homenagem é apenas um capítulo de sua história.

Robatto também era poeta. E foi por meio de uma pesquisa detalhada sobre a sua obra que o cineasta Petrus Pires encontrou o poema "Réquiem para um cineasta" - escrito para a filha, Sônia Robatto. O texto serviu de inspiração para o curta-metragem Os filmes que eu não fiz, com duração de 26 minutos, cujo lançamento acontece no sábado, 8, às 14h, durante o III Festival de Cinema Baiano (Feciba), que acontece em Ilhéus de 7 a 13 de junho. Uma sessão especial no Cine Santa Clara marca a exibição do documentário, que reúne material de arquivo, depoimentos e cenas de ficção ilustrativas.

Petrus não conheceu Robatto pessoalmente, pois nasceu em 1981, ano de morte do cineasta. Entretanto, a sua vocação para a sétima arte se manifestou desde cedo. Filho do diretor do primeiro longa-metragem rodado na Bahia, Roberto Pires, suas lembranças remontam a uma infância e adolescência movimentadas. Ainda na barriga da mãe, fez sua primeira participação em um dos filmes de Roberto. Em 1989, mesmo como figurante, ganhou falas nas cenas de outra produção. "Meu pai achava que eu seria um galã do cinema", revela.

A ideia de produzir Os filmes que eu não fiz partiu de um convite de Sônia, para que ele fizesse parte de um projeto de restauração da obra de Alexandre Robatto. A busca por informações e material se espalhou pelas casas de familiares e conhecidos do cineasta, que guardavam recortes de jornais, textos e filmes. O que mais impressionou não foi apenas a produção cinematográfica, mas a descoberta de detalhes de sua vida cotidiana, entre eles o seu humor particular.

"Neste processo, a gente não recupera somente o material físico, mas também a memória do cineasta. Tudo o que ele vive é expressado em sua obra. Robatto deixou disponível uma maneira de entender a nossa cultura, desde a puxada [de rede] do xaréu até a chegada de Marta Rocha à Bahia após perder o Miss Universo. Ele foi do sertão ao mar", enfatiza.

Com roteiro do diretor teatral Márcio Meirelles e da jornalista Dayse Porto, o curta tem o objetivo de preservar a história do personagem principal e ampliar o acesso do público aos filmes dirigidos por ele, que foram recuperados. Antes do lançamento, serão exibidos dois filmes de Alexandre Robatto que passaram pelo processo de restauro: Entre o mar e o tendal (1953) e Vadiação (1954). Ao todo, foram nove filmes restaurados, que estão com lançamento previsto para o mês de junho.

Instituto Memória Roberto Pires

No mesmo dia, a Mostra Retrospectiva do Festival homenageia Roberto Pires, com a exibição do longa ficcional A Grande Feira (1961), que traz como pano de fundo a Feira de Água de Meninos, em Salvador. O filme foi o tema do último documentário de Petrus, que está sendo finalizado no Rio de Janeiro, intitulado O Cinema foi à Feira. Fatos que aconteciam ao redor das gravações e detalhes da efervescência cultural da década de 1960 estão incluídos na película.

Além de A Grande Feira, os filmes Redenção (1959) e Tocaia no Asfalto (1962) foram recuperados e serão relançados em DVD. O trabalho foi realizado pelo Instituto Memória Roberto Pires, criado por Petrus com o objetivo de cuidar da obra do cineasta, mas que possui novos projetos de recuperação dos filmes de outros diretores.

"A importância deste trabalho é preservar o passado. O box com os três DVDs não tem pretensão comercial, porque são filmes baianos produzidos há 50 anos, e aqui não existe a cultura de consumo do cinema nacional. Entretanto, a Bahia tem duas faculdades de cinema. Para quem tem relação com a arte é importante ter este registro. Quem sabe, daqui a 50 anos, esses filmes voltem a cartaz", destaca Petrus.

A ideia para a criação do instituto surgiu após sua estreia como diretor, no filme Artesão dos Sonhos (2008), sobre um lado de Roberto desconhecido do grande público, que ganhou um edital da Fundação Joaquim Nabuco, de Recife (PE). "Fazer um filme sobre meu pai era uma obrigação para mim. Este documentário foi o primeiro passo para o projeto de restauração dos trabalhos dele. Quando as pessoas assistiram ao filme, naturalmente surgiu o interesse de consumir a obra e a necessidade de preservá-la", relembra Petrus que, até então, trabalhava com audiovisual apenas na parte técnica, e criou o roteiro com o sócio e amigo Paulo Hermida.

Durante o lançamento de Artesão dos Sonhos, na Sala Walter da Silveira, Petrus conheceu o jornalista Aléxis Góis, que um tempo depois escreveu um livro sobre Roberto como parte da coleção Nomes da Bahia, da Assembleia Legislativa da Bahia. Com o início da parceria, Petrus, Paulo, Aléxis e o produtor executivo Tiago Tao deram início à preservação da memória de Roberto Pires. Além dos filmes restaurados, o grupo já conseguiu autorização para recuperar o longa Abrigo Nuclear (1981).

Relação pai x filho

Certo dia, em uma atividade recorrente na família Pires, pai e filho assistiam a um filme. Após o grand finale, Roberto perguntou a Petrus o que ele havia achado da história e obteve uma resposta positiva. Foi então que o cineasta revelou que o filme era dele. A conversa sobre Máscara da traição (1969) revelou a naturalidade com que o cineasta tratava a sua obra.

"Meu pai não tinha essa vaidade e o ego do cineasta. Eu sempre senti orgulho de trabalhar com isso porque as pessoas sempre falam de uma maneira carinhosa dele. Sua preocupação era sempre produzir o próximo filme, mas ele não incentivava a gente a fazer, porque era maluquice trabalhar com cinema. Um dos meus irmãos trabalha na Petrobras, o outro no STF. Eu sou o único que fui para este lado", ressalta Petrus, que é um dos nove filhos de Roberto, que foi casado quatro vezes. "Ele era artista, então em cada buraco que se metia, fazia um filho", brinca.

Quando Roberto morreu, em 2001, Petrus tinha 19 anos e procurava "algo para fazer". A responsabilidade de cuidar da obra do pai recaiu naturalmente sobre ele, então a necessidade de ter um trabalho se transformou em vocação. Os projetos pessoais na área de ficção foram substituídos pela missão de preservar sua obra. "Acho que esta é a sina das famílias dos artistas. Eu não vou competir com o meu pai, mas tenho a missão de preservar a sua obra e fazer com que ela não morra".

A missão de Petrus, no entanto, é preservar não só a produção de Roberto, mas também de diretores como Alexandre Robatto Filho, considerado um dos renascentistas, juntamente com os artistas Carybé, Sante Scaldaferri e Mário Cravo Jr. A sensibilidade de Robatto de retratar a cultura de uma Bahia plural também é compartilhada por Petrus. Apesar de viajar pelo Brasil com sua produção cinematográfica, ele afirma que continua morando em Salvador. "Não largo minha 'bagunça' por nada. Quando volto para casa, já vou comer três acarajés para resgatar a minha baianidade nagô", complementa.

