Cineasta Neville D'Almeida se envolve em dez projetos

Aos 74 anos, a vontade de produzir de Neville D'Almeida é tanta que pode até despertar uma ponta de inveja em muitos jovens. "O meu objetivo é fazer o que eu nunca fiz e o que nunca foi feito", diz o diretor de filmes como A Dama do Lotação (1978), terceira maior bilheteria do Brasil, com mais de 6 milhões de espectadores; Rio Babilônia (1982) e Navalha na Carne (1997).

Atualmente, ele toca dez projetos em áreas como roteiro, direção, teatro, exposição fotográfica, artes plásticas e instalação. Dois deles, ainda em fase inicial de produção, têm um pé na Bahia: uma instalação multimídia sobre o candomblé, batizada de Devoção, e um filme histórico sobre a escravidão.

"A cultura e a sociedade brasileiras estão pedindo um filme de verdade sobre a escravidão, que não existe. É um projeto grandioso, que ultrapassa as fronteiras, tem raiz, profundidade e um grande poder de comunicação com o mundo inteiro", antecipa o diretor, que é um dos fundadores do movimento marginal, alvo cultural da censura dos militares.

A ideia é que o projeto audiovisual, estimado entre 4 e 5 milhões de dólares, envolva uma produtora brasileira, uma americana e outra de um país africano a ser definido.

Cinema sem lei

"Estão sempre dando dinheiro para os mesmos. Nós vamos buscar as leis federais, estaduais e municipais de incentivo ao cinema, além de empresas", afirma Neville. Desde Hoje é Dia de Rock (1999), o cineasta não lança no mercado comercial nenhum longa. Nos últimos anos, vem fazendo o que chama de Cinema Sem Lei e experimentando uma linguagem que resultou em mais de cem míni e microfilmes caseiros feitos com câmeras digitais de alta resolução e pequeno porte.

"Faço sem lei de incentivo e sem regras. Filmo parede, cachorros vira-latas, parada gay, marcha da maconha. Busco equipamentos modernos e práticos. Entro nas situações e as pessoas não percebem, nem dão bola, acham que você é mais um trouxa fazendo ali um negócio. E eu sou mesmo, modéstia à parte", ri de si mesmo, irreverente, ao dizer.

Todo este material, no entanto, permanece inédito. "Não publico nenhum filme na internet, em festival, nem em lugar nenhum. Existe o momento de fazer e o momento de mostrar. Se eu fosse esses cineastas aí bacanas, que ganham edital todo ano, eu ia fazendo, montando, editando, mandando pra festival, mas meu caso é extremo. Nos últimos anos eu só tenho condição de fazer, então estou fazendo".

Para Neville, que teve cinco filmes censurados durante a ditadura, o mais importante da arte é a liberdade.

"Sempre fui livre desde o primeiro dia. O cinema está muito atrasado, segue regras, parâmetros, é como um bonde andando no trilho. Existe uma hipocrisia muito grande dentro desta arte. Antigamente existia a censura da ditadura militar. Hoje a censura é do patrocínio, da sociedade, da hipocrisia para não chocar as pessoas. O cinema não é ainda uma arte livre. O cinema de arte poderá vir a ser".

Lançamento

O hiato de lançamentos deve acabar no segundo semestre, quando chegará aos cinemas A Frente Fria que a Chuva nos Traz, da produtora República Pureza. O filme, baseado na peça de Mario Bortolotto, traz no elenco Bruna Linzmeyer e Chay Suede nos papéis de jovens ricos que promovem festas em lajes de comunidades cariocas.

Apesar de não ser essencialmente um trabalho autoral de Neville, ele garante que o longa-metragem tem fortes marcas de sua produção. "O filme é brutal e eu sou delicado, mas com capacidade artística de reproduzir a brutalidade, o caos. Em Rio Babilônia, a gente antecipou essa coisa dos turistas na favela, que está na moda agora. Antecipar é um dos papéis da arte".

Para enfrentar o baixo orçamento, ele adotou uma linguagem clássica, valorizando o ambiente, os atores e os diálogos. "Optei por não fazer uma suruba física, carnal, mas fazer um circo existencial".

Mais do que nunca, Neville se mostra pronto pra briga. "Também faço questão de disputar esse mercado. Não aceito essa história de 'você não'. Com simplicidade e humildade podemos derrubar todos esses mitos que existem no sentido artístico, comercial e de valorização da indústria cinematográfica".

