Cineasta francesa Agnès Varda faz manifesto humanista através da fotografia

Irreverente e graciosa, a cineasta franco-belga Agnès Varda envelheceu muito bem, assim como seu cinema mantém o frescor de sempre, como bem atesta sua filmografia iluminada. Varda é uma das homenageadas da Mostra SP. Além de uma retrospectiva de seus principais filmes, o evento exibe seu último trabalho, o documentário “Visages Villages” (algo como “rostos, vilarejos”), dirigido em parceria com o fotógrafo JR.

A ideia é muito simples: a dupla percorre o interior da França fotografando pessoas anônimas para depois reproduzir as imagens em tamanho gigante, colando-as em fachadas de casas, muros e paredes diversas – algo muito próximo ao que JR já faz em seu trabalho conceitual. O encontro com Varda, outra apaixonada por fotografia, ela mesma uma fotógrafa de mão cheia, rendeu um filme que exala humanismo, via captura de imagens.

O processo segue o efeito cascata: para conseguir as fotos, é preciso encontrar e conversar com as pessoas; essas contam suas histórias, e com elas vêm as memórias e vivências de cada um. O filme é como uma cartografia de rostos e recordações que os diretores vão colecionando a cada porto, inclusive fazendo emergir lembranças dos próprios diretores – mais até da Varda, que atua como narradora a divagar sobre os eventos que os encontros suscitam, sempre dona de comentários jocosos e despretensiosos, ainda que guardem certa poesia também.

Mas se o dispositivo da reprodução das fotos logo cai no lugar-comum, por se repetir constantemente, o mérito do filme é fazer dessa “brincadeira” também uma divertida viagem emocional, espécie de “road movie” casual e humanista. Varda e JR performatizam o tempo todo, brincam com as nuances do real e da ficcionalização e fazem um filme gracioso sobre pequenos gestos, captados em imagens, sempre capazes de gerar grandes histórias.

“Visages Villages” venceu o Olhar de Ouro no último Festival de Cannes, o prêmio para melhor documentário do festival. Aos 88 anos, e mesmo com os problemas atuais com a vista, Varda segue produzindo com vigor e graça seus ensaios poéticos, cheios de vitalidade e renovação.

A jornada de um casal

Depois de ter feito o maravilhoso “Instinto Materno”, o cineasta romeno Cãlin Peter Netzer continua investigando os meandros dos relacionamentos afetivos em família, dessa vez a partir do percurso de um jovem casal que compartilha a cumplicidade um do outro quando seus mundos parecem se fechar.

“Ana, Meu Amor”, apesar do título, é o retrato da jornada de vida de um casal fadado a se enlaçarem, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Toma (Mircea Postelnicu) conhece Ana (Diana Cavallioti) na faculdade e já os encontramos um nos braços do outro. Mas ela sofre de transtornos psíquicos e constantes ataques de pânico, o que exige atenção e disposição redobrada dele para cuidar da amada.

As visitas rotineiras que eles fazem à família um do outro são desastrosas. Logo descobrimos a convivência que Ana teve de suportar com um padrasto abusivo e ambiente familiar opressivo, enquanto a família de Toma desaprova o relacionamento com Ana por conta de suas origens mais humildes.

Soltos no mundo, sem apoio das respectivas famílias, eles só têm a si mesmos como porto seguro. Toma, no entanto, passa a ser retratado pelo filme como o homem que sacrifica sua vida pela mulher problemática. O filme vai e volta no tempo, seguindo o percurso de vida do casal, para dar conta desse relacionamento longevo e não menos problemático, ainda que vicioso.

As qualidades narrativas do bom cinema romeno estão presentes aqui: câmera na mão filmando muito perto de seus atores, captação de um realismo crível e palpável, atores muito à vontade em cena. Mas o diretor romeno parece encantado demais pelo limiar do fracasso por onde trafega seus personagens, sempre dando volta ao redor dos mesmos conflitos – o que pressupõe as decaídas constantes de Ana. Há um claro desejo do filme em ser um estudo de personagens, lançando mão, literalmente, de uma dimensão psicanalítica para entender os dois protagonistas, mas tudo que Netzer consegue é fazer um filme aborrecido que joga para o espectador as resoluções que ele mesmo deveria propor.

* O jornalista viajou a convite da organização da Mostra.

