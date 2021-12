Cineasta francês Paul Vecchiali é homenageado na Mostra SP

Paul Vecchiali é certamente hoje um dos maiores cineastas franceses ainda em atividade, dos mais singulares também. No entanto, ele é bem pouco conhecido no Brasil, que começou a ter acesso e olhar com mais atenção para sua obra a partir da Mostra Internacional de Cinema São Paulo. Este ano, a Mostra presta homenagem ao diretor e exibe parte de sua instigante obra em retrospecto.

“Noites Brancas no Píer”, filme de 2014, foi o primeiro que a Mostra exibiu e logo depois o filme estreou em circuito comercial, seguido de “É o Amor”, filme preferido do próprio Vecchiali. O diretor esteve em São Paulo para receber o prêmio Leon Cakoff e falar sobre sua obra com o público presente (confira abaixo entrevista exclusiva para A TARDE).

Dentro da retrospectiva dedicada ao diretor, foram exibidos jóias como “Uma Vez Mais” (1988), composto por incríveis planos-sequência, um de seus filmes mais rigidamente elaborados enquanto mise-en- scène; e também o divisor de águas que foi “Femmes Femmes” (1974), filme que teve como um dos mais acalorados admiradores o cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, responsável por chamar a atenção da crítica para a maestria do filme e do cinema de Paul Vecchiali.

A força da palavra

Aos 88 anos, o cineasta continua em plena atividade. E sempre muito requisitado. “Tive de recusar uma homenagem em Belo Horizonte [no Cine BH] porque estava rodando meu próximo filme”, confidenciou o cineasta.

A Mostra apresentou o longa mais recente de Vecchiali em estreia mundial, “Os 7 Desertores”. O filme poderia ser definido simplesmente como um drama de guerra, mas vai além. Conta a história de sete pessoas que fogem de uma guerra e se refugiam numa floresta próxima a um vilarejo.

A partir do encontro inusitado entre eles, o cineasta constrói uma rede de afetos e memórias, a partir da história de cada um. O cinema de Vecchiali é muito calcado na palavra – e as conversas que os personagens empreendem entre si, com o lento passar do tempo, não deixam de ser um modo de resistências à guerra, que tem aqui um caráter simbólico.

Confira abaixo a entrevista que o cineasta concedeu ao A TARDE durante a Mostra SP.

O que significa receber essa homenagem da Mostra nesse momento de sua carreira?

É uma honra, principalmente por causa de minha idade. Este é o sétimo prêmio que eu recebo pela carreira, e é a 174ª retrospectiva. Eu não quero ser pretensioso, mas é uma coisa que já vem acontecendo há algum tempo. Mas é muito especial acontecer isso aqui no Brasil porque eu sempre quis conhecer o país. Há um movimento de redescoberta de seu cinema, principalmente pelos países de língua portuguesa, já que houve uma recente no Indielisboa. Na primeira etapa da minha carreira, eu era mais lembrando na região Norte: Suíça, Canadá, Estados Unidos. Nunca América do Sul. Agora, nessa segunda etapa, os países do Sul estão descobrindo o meu cinema.

Há alguma razão especial para isso?

Acredito que por conta do maior sucesso e do lançamento comercial de “Noites Brancas no Píer”. Foi o primeiro filme meu a chegar nas salas de cinema do Brasil. E foi considerado um dos melhores lançamentos daquele ano. Isso trouxe interesse para outros trabalhos meus.

E a Mostra SP tem um papel fundamental nisso porque apresentou o cinema do senhor ao público brasileiro de alguma forma, inclusive trazendo o “Noites Brancas no Píer” antes de estrear.

Sim, a atriz Astrid Adverbe esteve em São Paulo para apresentar o filme. E foi ela quem me disse: “você tem que ir para o Brasil porque você tem muitos fãs lá”.

Sobre “Os 7 Desertores”, há uma força muito grande dos diálogos no filme. O senhor acredita que a palavra seja uma forma de resistência?

Sim, mas no começo os personagens não sabem que estão sendo perseguidos e que podem morrer. Eles acham que estão a salvo. Pouco a pouco eles percebem que a morte está chegando. Agora, infelizmente hoje no cinema os diálogos não têm tido tanta força nos filmes, tanto na França quanto nos Estados Unidos. Há muitos filmes com linguagem das ruas, mas poucos com diálogos construídos. O cinema perdeu sua função de sonho. O que me interessa hoje, através da palavra, é misturar textos de conteúdo literário com outros mais triviais.

Outros elementos muito presentes em seus filmes são a música e a dança. De onde vem essa fascinação?

Essa é uma paixão de minha vida há muito tempo. Mas as canções geralmente são cantadas à capela, então não há necessariamente música, e sim canções que os personagem entoam. Em “Os 7 Desertores”, por exemplo, a música é o barulho da guerra. Eu não queria um montador de som para o filme, e sim um músico para fazer do barulho da guerra a música. Sobre a dança, quando eu tinha 20 anos, eu tinha uma namorada e nós participávamos de vários bailes da região onde morávamos e a gente ganhava todas as competições. E a gente gostava muito da música e da dança brasileiras, e sentíamos que precisávamos vir para o Rio de Janeiro conhecer, mas nunca aconteceu. Agora, 67 anos depois, eu vou enfim descobrir.

Mas o senhor não costuma coreografar os seus filmes?

Não, eu não seria capaz disso. Por exemplo, em “Noites Brancas no Píer” não havia coreografia ensaiada, foi a atriz quem improvisou e fez aquele número de dança. Mas em “É o Amor”, que é dos meus filmes preferidos, havia dois números de dança que eu fiz questão de dirigir. Mas essas são exceção.

O senhor chegou a dizer que “Os 7 Desertores” foi filmado em cinco dias. Qual o desafio de se fazer cinema independente na França hoje?

Não é um desafio, é uma coisa natural para mim. Mas para fazer um filme assim é preciso de bastante preparação para saber quanto tempo vamos precisar para completar as filmagens. Tenho muita confiança na minha equipe, que já trabalha comigo há uns vinte anos. Mas para cada filme, tem um discurso diferente e isso se estabelece antes da filmagem. Eu entendo que outros realizadores tenham uma concepção diferente do que é fazer cinema independente; há realizadores que decidem, durante as filmagens, onde vai colocar a câmera. Para outros talvez seja um bom método, mas para mim não é. Meu princípio é de que os técnicos e atores nunca percam a concentração porque é isso que faz a escritura do filme. A maioria dos realizadores não faz o que eu chamo de “escritura fílmica”, somente planos um após dos outros, bonitos ou não, bem filmados ou não, mas sem uma fluidez e coesão.

Qual foi sua relação com a geração da Nouvelle Vague? Vocês tinham ideias e conceitos de cinema similares?

Sim e não. Eu poderia dizer que eu tenho a cabeça na Nouvelle Vague, mas o coração nos anos 1930. Quando eu falo dessa década de 30, eu me refiro ao cinema francês, mas também ao americano. Joseph Von Sternberg, Ernst Lubitsch, Jonh Ford evidentemente, René Clément são diretores que me tocam muito. Eu publiquei o livro “L’encinéclopédie” sobre o cinema dessa época, foi um trabalho fundamental para mim. Primeiro porque eu abandonei o cinema em 1998 para fazer o luto do cinema e rever os filmes que eu tinha visto quando era jovem. Eu pensei que ia considerá-los ruins, mas eu redescobri um cinema formidável, inventivo. A diferença é que na França havia uma vontade de independência, mas nos Estados Unidos havia os estúdios. Os grandes cineastas americanos tinham que se desviar da ditadura imposta pelos estúdios enquanto que na França eles tinham maior liberdade. Tem um realizador dessa época, o Jean Grémillon, que fez um filme chamado “La Petite Lise” que tem a melhor banda sonora já feita na França, e isso é uma coisa que os Cahiers du Cinéma não viram. Eles estavam em outra onda. Eu fui considerado um pária para os Cahiers du Cinéma, e agora eles me pedem artigos sobre o cinema dessa época.

O senhor tinha uma produtora de cinema, a Diagonale, entre os anos 1970 e 1980. Como o senhor se lembra dessa época hoje?

Eu sempre fui produtor. Eu comecei com produção de curtas-metragens, depois eu tive uma produtora, a Unité 3, com a qual eu fiz “O Estrangulador” e “Femmes Femmes”; produzimos também filmes de outros diretores, como Chantal Akerman. Mas não era uma produção como eu realmente queria. Então, eu criei a Diagonale onde eu pude ficar mais à vontade. Foram os melhores anos de minha vida. Nós produzimos grandes filmes, não só meus, mas de outros diretores. Filmes muito bons e fortes. Esse grupo foi formado por cooptação. Primeiro veio Jean-Claude Biette, que trouxe Jean-Claude Guiguet, que veio com outras pessoas. Um foi trazendo o outro. Mas não éramos um grupo tão coeso. A cada trimestre, nós fazíamos uma festa, ligávamos muito um para o outro, mas houve uma crise. Eu queria criar uma revista, como a Cahiers du Cinéma, que se chamaria Diagonales, em que escreveríamos textos como o do Cahiers, mas também iríamos convidar um cineasta de quem a gente não gostava muito para debater com ele cordialmente os filmes. O fato da gente não gostar dos filmes não significa que precisasse haver uma ditadura. Eu queria buscar um intercâmbio, uma troca. Mas só o Biette estava comigo nessa, os outros quiseram fazer um filme de esquetes, “O Arquipélago dos Amores” (1983), que para mim é uma catástrofe total. Foi aí que houve um rompimento na Diagonale.

* O jornalista viajou a convite da organização da Mostra

